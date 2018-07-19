Площадку со съедобными растениями открыли в «Аптекарском огороде»

На территории Ботанического сада Московского государственного университета «Аптекарский огород» 17 июля открыли новую площадку со съедобными растениями.

— Большую часть «экспозиции» представляют помидоры разных сортов. Стоит отметить, что площадка получила название «Сенсорный огород». На торжественное открытие собралось более 30-ти человек. Гости «Аптекарского огорода» смогли попробовать сладкий красный перец, — сообщили в пресс-службе управы Мещанского района.

В 2019 году коллекцию овощей, представленную на новой площадке, планируется пополнить тыквами, кабачками и баклажанами.

Добавим, что после официальной части открытия всех гостей угостили томатным смузи.