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Цены на говядину, капусту и сливочное масло снизились в нижегородских магазинах
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Цены на говядину, капусту и сливочное масло снизились в нижегородских магазинах 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото pixabay.comЦены на говядину, капусту и сливочное масло снизились в нижегородских магазинахГовядина, капуста и сливочное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, со 9 по 16 июля в регионе на 0,2% снизилась средняя цена на говядину (с 324,07 до 323,5 рублей за кг), на 6,9% подешевела капуста (с 27,4 до 25,5 рублей за кг), на 1,5% —сливочное масло (с 496,4 до 489,04 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 июля в области снизились средние цены на куриные яйца, сахар и черный чай.
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