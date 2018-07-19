Цены на говядину, капусту и сливочное масло снизились в нижегородских магазинах

Фото pixabay.comЦены на говядину, капусту и сливочное масло снизились в нижегородских магазинахГовядина, капуста и сливочное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, со 9 по 16 июля в регионе на 0,2% снизилась средняя цена на говядину (с 324,07 до 323,5 рублей за кг), на 6,9% подешевела капуста (с 27,4 до 25,5 рублей за кг), на 1,5% —сливочное масло (с 496,4 до 489,04 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 июля в области снизились средние цены на куриные яйца, сахар и черный чай.