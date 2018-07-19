Без вреда для урожая. Избавляем огород от тли, муравьёв и колорадского жука

Дачный сезон в разгаре. Начался сбор малины и вишни, а у наиболее трудолюбивых даже выросли первые огурчики. Но расслабляться рано. В середине лета растения требуют частого полива, подкормки и рыхления. Продолжается борьба с сорняками. Кроме того, со всех фронтов наступают огородные вредители. Десятки насекомых, моллюсков и животных покушаются на зелень и плоды. Но потерять урожай теперь непозволительно.

Список врагов огорода довольно обширный. Но и химических препаратов для избавления от них в специализированных магазинах предостаточно. Правда, ответственные садоводы и огородники не спешат прибегать к таким методам. Вырастить натуральные продукты, богатые витаминами, помогут народные средства от вредителей.

Защищаем молодые листья от тли «Владельцы садовых участков отмечают настоящее нашествие тли, которое спровоцировали влажная весна и начало лета, — рассказывает челябинский агроном Людмила Пашнина. — Проблему осложняет то, что это насекомое многоядное и вредит практически всем насаждениям, в том числе плодовым деревьям и цветам».

Вредитель поражает нежные молодые листья и побеги, высасывая их сок. При этом насекомое является переносчиком опасных вирусов и инфекций. В результате на поражённых участках появляются наросты, зелень деформируется, скручивается и отмирает. Нарушается рост и развитие растения. За считанные дни колонии тли приобретают масштабные размеры. Больше остальных страдает смородина, огурцы, слива, яблоня и груша.

«Самое главное при борьбе с тлёй — сделать так, чтобы листва растений на огороде не касалась земли. Так у насекомых будет меньше шансов взобраться наверх. Поэтому нужно удалять нижний ярус листьев у огурцов и томатов на высоте до 20 — 30 см, чтобы ствол оставался голым, а земля лучше продувалась, — говорит Людмила Пашнина. — Кусты малины и смородины также нужно прореживать, оставляя сильные ветки. Это вдобавок поможет избежать гнили на ягодах. У плодовых деревьев вырезаются молодые боковые ветви, которые растут вниз».

Агроном также советует приготовить необычный раствор для опрыскивания от тли. Для этого свернувшиеся листья и испорченные вредителем побеги смородины, яблони и груши нужно обрезать и положить в ведро, на треть наполненное водой. Спустя неделю хранения в тёплом месте процедите настой. К тому времени тля в нём уже погибнет и получится полезная вытяжка с содержанием азота, фосфора, калия и микроэлементов. Для применения нужно разбавить литр раствора в 10 литрах воды и добавить 40 грамм мыла. Однако опрыскивать этим составом можно только капусту, кабачки, огурцы и цветы. Для деревьев в нём слишком большое содержание азота.

Опытные огородники также советуют бороться с тлёй с помощью зольно-мыльного раствора, отварами из табака, чистотела и полыни, а также настоями на основе чеснока, хрена и одуванчика. Кроме того, можно высадить на огороде лаванду, мяту, мелису и горчицу, запах которых отпугнёт вредителя.

Отпугиваем муравьёв

Борьба с тлёй параллельно предполагает борьбу с муравьями, которые и являются главным бичём огородника. Несмотря на то, что они как санитары борются с гусеницами и жужелицами, именно муравьи способствуют распространению тли. Дело в том, что последняя при питании листвой выделяет сладкие капельки, именуемые медвяной росой. Муравьям она пришлась по вкусу. Поэтому они не только охраняют колонии садового вредителя, но и на себе переносят тлю на более нежные и сочные листики.

«Так называемый ловчий пояс поможет защитить деревья от муравьёв с тлёй, а также остановить плодожорок, долгоносиков и листовёрток, — отмечает Людмила Пашнина. — Достаточно обернуть стволы полиэтиленовой плёнкой, гофрированной бумагой или липкой лентой. Можно смочить используемый материал в солидоле, клее или препарате «Фуфанон».

Ловчий пояс также можно сделать из ворсистой ткани, капроновых чулок, синтепона и пластиковых бутылок. Полосу в 20 — 30 см закрепляют на стволе так, чтобы концы торчали в виде юбочки. Такая воронка станет тупиком для насекомого. Можно сделать ловушки в виде чашечки для вредителей. Спускаясь вниз, они попадут в растительное масло или отраву, которую вы для них оставите в ёмкости.

«Для борьбы с муравьями я просто заливаю их муравейники водой. Также можно лить подсолнечное масло или класть ботву томатов. Запах от них неприятен для насекомых, и они уйдут в другое место, — рассказывает агроном из Челябинска. — Но настоящая война наступает в конце октября — ноябре. С наступлением холодов нужно разворошить муравейник. Тогда находящиеся в анабиозе муравьи перемёрзнут».

В течение лета около муравьиных дорожек, по словам Пашниной, надо расставить ловушки со смесью сахара и сухой борной кислоты или буры. Насекомые заинтересуются сладостью и вместе с ней отнесут на своих лапках к сородичам парализующий яд. Другая хитрость — воткнуть по краям некоторых грядок небольшие палки, а на них надеть стеклянные банки. Именно в этом теплом месте насекомые захотят сделать муравейник. Как только это произойдёт — убирайте заражённую землю с яйцами муравьёв в ведро с водой, чтобы те погибли.

На форумах садоводы также предлагают засыпать муравейники горячей золой и содой, отпугивать отварами из горькой полыни либо чеснока.

Удушающий душ для колорадского жука

«А вот колорадского жука в этом году практически ни на одном огороде нет. Весь перемёрз! — замечает Людмила Пашнина. — Тем, у кого он всё-таки хозяйничает, надо заранее собирать яйцекладку и личинки. Поражённые листья можно обрывать. Также от колорадского жука помогает опрыскивание мыльным раствором. Для его приготовления нужно растворить 200 грамм хозяйственного мыла в ведре горячей воды. Обрабатывать листочки следует тщательно».

Другой народный метод борьбы с колорадским жуком на картофеле, баклажанах и томатах — опудривание ботвы древесной золой и кукурузной мукой. Делать это следует утром, пока на листьях не высохла роса. Кроме того, ряды между грядками можно засыпать хвоей, чтобы насекомое не пробралось на растения.

Рецептов для опрыскивания картошки в борьбе с колорадским жуком также много. Можно сделать отвар из чистотела. Подойдут свежие и сухие листья и цветы растения. Их нужно кипятить на слабом огне в течение 15 минут. Для применения разбавьте 0,5 литра «зелья» в ведре воды. Зарекомендовавшими себя средствами также являются настои из листьев тополя, коры берёзы, конопли и луковой шелухи. Другой секрет дачников — удушающая уксусная смесь с горчицей. Возьмите 250 грамм горчичного порошка и 100 грамм уксуса. Смешайте ингредиенты с 10 литрами воды.