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Кола не очистит унитаз: топ-10 нелепых «лайфхаков»
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Кола не очистит унитаз: топ-10 нелепых «лайфхаков» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полезные бытовые советы, или лайфхаки, должны по идеи облегчать жизнь людей, экономить их средства и время. "Вечерняя Москва" развеет 10 мифов, которые говорят, якобы, об их эффективности.
Категория «Золушка»
Миф №1: одежда станет ярче, если замочить ее в солевом растворе
Возможно, в Средневековье, когда ткани были покрашены органическими элементами, соль использовалась в качестве закрепляющего средства. Явно, что не сегодня: если бы краска вашей рубашки реагировала с солью, у вас были бы фиолетовые подмышки.
Миф №2: кухонную плиту можно защитить от частиц пищевых продуктов, если ее натереть автомобильным воском
Очень вредный совет. Это пожароопасно и опасно для жизни: компоненты средств по уходу за автомобилем не предназначены для нагревания и какого-либо контакта с пищей — они токсичны!
Категория «Физик от бога»
Миф №9: батарейки в холодильнике будут храниться дольше
Многие слышали байку о том, что холод должен продлить срок службы батареи. На самом деле, все наоборот: он сокращает срок ее службы. Кроме того, конденсат может также привести к коррозии и повреждению батареи. Неспроста в мороз автомобильные аккумуляторы теряют заряд в разы быстрее, чем летом.
Миф №10: положить на кипящую кастрюлю деревянную ложку, чтобы содержимое «не убежало»
Предотвращение вскипания воды из кастрюли путем помещения в нее деревянной ложки — пожалуй, один из любимых «секретов» домохозяек. Но действительно ли он работает? Разве что если вода только начинает закипать, а вот на уже сильно кипящую воду ложка никак не влияет — лично проверено корреспондентом «Вечерней Москвы».
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