Кола не очистит унитаз: топ-10 нелепых «лайфхаков»

Полезные бытовые советы, или лайфхаки, должны по идеи облегчать жизнь людей, экономить их средства и время. "Вечерняя Москва" развеет 10 мифов, которые говорят, якобы, об их эффективности.

Категория «Золушка»

Миф №1: одежда станет ярче, если замочить ее в солевом растворе

Возможно, в Средневековье, когда ткани были покрашены органическими элементами, соль использовалась в качестве закрепляющего средства. Явно, что не сегодня: если бы краска вашей рубашки реагировала с солью, у вас были бы фиолетовые подмышки.

Миф №2: кухонную плиту можно защитить от частиц пищевых продуктов, если ее натереть автомобильным воском

Очень вредный совет. Это пожароопасно и опасно для жизни: компоненты средств по уходу за автомобилем не предназначены для нагревания и какого-либо контакта с пищей — они токсичны!

Категория «Физик от бога»

Миф №9: батарейки в холодильнике будут храниться дольше

Многие слышали байку о том, что холод должен продлить срок службы батареи. На самом деле, все наоборот: он сокращает срок ее службы. Кроме того, конденсат может также привести к коррозии и повреждению батареи. Неспроста в мороз автомобильные аккумуляторы теряют заряд в разы быстрее, чем летом.

Миф №10: положить на кипящую кастрюлю деревянную ложку, чтобы содержимое «не убежало»

Предотвращение вскипания воды из кастрюли путем помещения в нее деревянной ложки — пожалуй, один из любимых «секретов» домохозяек. Но действительно ли он работает? Разве что если вода только начинает закипать, а вот на уже сильно кипящую воду ложка никак не влияет — лично проверено корреспондентом «Вечерней Москвы».