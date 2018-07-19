Ещё
Банановые оладьи с шоколадом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Банановые оладьи с шоколадом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ароматные оладьи с кусочками шоколада для отличного завтрака.
Ингредиенты
Банан 1 шт.
миндальная мука 100 г  льняные семечки 1 ст. л.
ванильный сахар 1 ч. л.
соль 1 щепотка
корица 0,5 ч. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйцо 1 шт.
растительное масло для жарки
шоколад 30 г  кокосовая стружка 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Банан очистите и тщательно разомните вилкой. Добавьте миндальную муку, измельченные льняные семечки, ваниль, соль, корицу и разрыхлитель. Вбейте яйцо, добавьте измельченный шоколад и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все вместе.
Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Разложите оладьи по тарелкам, сверху выложите нарезанный ломтиками банан и посыпьте кокосовой стружкой.
Карельские вести: последние новости
Яблочно-морковные маффины с отрубями Творожная запеканка с рисом Пончики с шоколадом и фундуком
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Сумерек» загорает на нудистском пляже2
Как живут вдовы знаменитостей
«Почему я не могу жить как все люди»
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории3
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт24
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение