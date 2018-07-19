Банановые оладьи с шоколадом

Ароматные оладьи с кусочками шоколада для отличного завтрака.

Ингредиенты

Банан 1 шт.

миндальная мука 100 г льняные семечки 1 ст. л.

ванильный сахар 1 ч. л.

соль 1 щепотка

корица 0,5 ч. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

яйцо 1 шт.

растительное масло для жарки

шоколад 30 г кокосовая стружка 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Банан очистите и тщательно разомните вилкой. Добавьте миндальную муку, измельченные льняные семечки, ваниль, соль, корицу и разрыхлитель. Вбейте яйцо, добавьте измельченный шоколад и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все вместе.

Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Разложите оладьи по тарелкам, сверху выложите нарезанный ломтиками банан и посыпьте кокосовой стружкой.