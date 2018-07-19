Банановые оладьи с шоколадом 

Ароматные оладьи с кусочками шоколада для отличного завтрака.
Ингредиенты
Банан 1 шт.
миндальная мука 100 г льняные семечки 1 ст. л.
ванильный сахар 1 ч. л.
соль 1 щепотка
корица 0,5 ч. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйцо 1 шт.
растительное масло для жарки
шоколад 30 г кокосовая стружка 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Банан очистите и тщательно разомните вилкой. Добавьте миндальную муку, измельченные льняные семечки, ваниль, соль, корицу и разрыхлитель. Вбейте яйцо, добавьте измельченный шоколад и кокосовую стружку. Хорошо перемешайте все вместе.
Разогрейте масло в сковороде. Выкладывайте тесто на сковороду ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета. Разложите оладьи по тарелкам, сверху выложите нарезанный ломтиками банан и посыпьте кокосовой стружкой.