Творожная запеканка с рисом

Простейший десерт к чаю для всей семьи — творожная запеканка с рисом и сметаной.

Ингредиенты

Творог 500 г рис 1 стакан

яйца 3 шт.

сметана или сливки 3-4 ст. л.

сахар ¾ стакана

соль по вкусу

Способ приготовления

Рис отварите в воде или молоке. Сахар взбейте с яйцами. Смешайте творог с рисом, добавьте яйца с сахаром, сметану и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой. Выложите в форму творожную массу. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте до появления румяной корочки. Подавайте запеканку теплой со сметаной.