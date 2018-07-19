Простейший десерт к чаю для всей семьи — творожная запеканка с рисом и сметаной.
Ингредиенты
Творог 500 г рис 1 стакан
яйца 3 шт.
сметана или сливки 3-4 ст. л.
сахар ¾ стакана
соль по вкусу
Способ приготовления
Рис отварите в воде или молоке. Сахар взбейте с яйцами. Смешайте творог с рисом, добавьте яйца с сахаром, сметану и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой. Выложите в форму творожную массу. Поместите в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте до появления румяной корочки. Подавайте запеканку теплой со сметаной.