Банановый мусс

Очень простой воздушный десерт — банановый мусс со сливками, медом и взбитыми белками.

Ингредиенты

Бананы 2 шт.

мед 1 ст. л.

лимонный сок 1 ч. л.

яичные белки 2 шт.

сливки 150 мл шоколад по вкусу

ваниль по вкусу

Способ приготовления

Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в блендер, добавьте ваниль, лимон и мед. Тщательно измельчите. Затем влейте сливки и снова взбейте.

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Яичные белки взбейте до твердых пиков. Затем аккуратно введите банановую смесь и перемешайте. Разложите мусс по креманкам и поместите в холодильник на 1 час. При подаче посыпьте тертым шоколадом.