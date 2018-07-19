Очень простой воздушный десерт — банановый мусс со сливками, медом и взбитыми белками.
Ингредиенты
Бананы 2 шт.
мед 1 ст. л.
лимонный сок 1 ч. л.
яичные белки 2 шт.
сливки 150 мл шоколад по вкусу
ваниль по вкусу
Способ приготовления
Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в блендер, добавьте ваниль, лимон и мед. Тщательно измельчите. Затем влейте сливки и снова взбейте.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яичные белки взбейте до твердых пиков. Затем аккуратно введите банановую смесь и перемешайте. Разложите мусс по креманкам и поместите в холодильник на 1 час. При подаче посыпьте тертым шоколадом.