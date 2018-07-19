Ещё
Банановый мусс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Банановый мусс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Очень простой воздушный десерт — банановый мусс со сливками, медом и взбитыми белками.
Ингредиенты
Бананы 2 шт.
мед 1 ст. л.
лимонный сок 1 ч. л.
яичные белки 2 шт.
сливки 150 мл  шоколад по вкусу
ваниль по вкусу
Способ приготовления
Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в блендер, добавьте ваниль, лимон и мед. Тщательно измельчите. Затем влейте сливки и снова взбейте.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Яичные белки взбейте до твердых пиков. Затем аккуратно введите банановую смесь и перемешайте. Разложите мусс по креманкам и поместите в холодильник на 1 час. При подаче посыпьте тертым шоколадом.
Карельские вести: последние новости
Банановые оладьи с шоколадом Крокеты из креветок и картофеля «Лизунам в постели не место!»: 8 историй об экспериментах в сексе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ушел и не вернулся: 7 звезд, бросивших жен и детей
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт25
Названы лучшие марки томатного сока22
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение