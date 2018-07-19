Пудинг из коричневого риса

Вкусный и здоровый завтрак: пудинг из коричневого риса с орехами и изюмом.

Ингредиенты

Коричневый рис 200 г молоко 1 л изюм 1 ст. л.

кешью 1 ст. л.

миндаль 1 ст. л.

молотый кардамон 1 щепотка

коричневый сахар 100 г сливочное масло 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская

В маленькой кастрюльке смешайте сахар с 30 мл воды. Поместите на огонь и готовьте, пока сахар полностью не растворится.

В большой кастрюле с толстым дном вскипятите молоко. Всыпьте рис, доведите до кипения и варите около 2 минут. Уменьшите огонь и готовьте, пока рис не будет полностью готов и не впитает большую часть молока. Периодически помешивайте.

Тем временем растопите масло в кастрюльке или сковороде. Добавьте изюм, рубленый миндаль и кешью, обжарьте до золотистого цвета.

Когда рис будет полностью готов, добавьте сахарный сироп, кардамон, обжаренные орехи и изюм. Перемешайте и готовьте около 5 минут. Снимите с огня и подавайте.