Вкусный и здоровый завтрак: пудинг из коричневого риса с орехами и изюмом.
Ингредиенты
Коричневый рис 200 г молоко 1 л изюм 1 ст. л.
кешью 1 ст. л.
миндаль 1 ст. л.
молотый кардамон 1 щепотка
коричневый сахар 100 г сливочное масло 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская
В маленькой кастрюльке смешайте сахар с 30 мл воды. Поместите на огонь и готовьте, пока сахар полностью не растворится.
В большой кастрюле с толстым дном вскипятите молоко. Всыпьте рис, доведите до кипения и варите около 2 минут. Уменьшите огонь и готовьте, пока рис не будет полностью готов и не впитает большую часть молока. Периодически помешивайте.
Тем временем растопите масло в кастрюльке или сковороде. Добавьте изюм, рубленый миндаль и кешью, обжарьте до золотистого цвета.
Когда рис будет полностью готов, добавьте сахарный сироп, кардамон, обжаренные орехи и изюм. Перемешайте и готовьте около 5 минут. Снимите с огня и подавайте.