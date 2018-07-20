7 легких летних завтраков на любой вкус

Кто-то не завтракает вообще, отхлебывает кофе из чашки и мчит на работу, другие — долго просыпаются, выпивая несколько чашек чая, третьи «полируют» его еще и свежемолотым кофе по пути в офис. Но есть такие, кто завтракает. Именно так, как того требует организм.

Сырники творожные со сметаной и ягодным соусом

Ресторан Soho Country Club, шеф-повар Евгений Чередниченко

Приготовление:

Творог — 1100 г Сахар — 200 г Ванильный сахар — 4 г Яйцо — 2 г Соль — 2 г Мука — 100 г Сметана — 40 г Ягодный соус — 40 г Сахарная пудра — 2 г Масло растительное + сливочное — 20 г Приготовление:

В творог добавить два яйца и сахар — смешать. Затем добавить ванильный сахар и соль, перемешать и постепенно всыпать муку (80 г). Когда тесто будет готово, нужно сформировать шарики с ложку и каждый обвалять в муке. Сформировать в ладонях сырники. Сковородку разогреть и обжарить на растительном + сливочном масле до золотистой корочки. Довести до готовности в духовке еще минут 7-10. Посыпать сахарной пудрой и подавать со сметаной и ягодным соусом.

Панкейки с ягодами и ванильным соусом

Ресторан Moregrill

Вам понадобится:

Для панкейков:

Яйцо куриное — 2 шт Молоко 3,2% — 440 г Мука в/с -300 г Дрожжи сухие — 2 г Сахарный песок — 130 г Масло растительное — 90 г Соль — 5 г Разрыхлитель для теста — 7 г Для ванильного соуса:

Желток яичный пастер — 3 шт Сливки 33% — 170 г Ваниль в стручках — 1 г Сахар — 50 г Приготовление:

На небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, пережимаем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и сново перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Приготовление ванильного соуса:

Соединяем все ингредиенты и на водяной бане взбиваем до образования пышной консистенции. Остужаем. Подаем панкейки стопкой из 5 штук. Сверху поливаем ванильным соусом и выкладываем горкой ягоды. Украшаем мятой.

Омлет Barceloneta

Вам понадобится:

Яйцо — 3 шт Молоко — 50 г Соль — 2 г Микро зелень — 1 г Помидоры — 30 г Базилик — 2 г Масло оливковое — 5 г Чиабатта пшеничная — 100 г Приготовление:

В пиалу разбить яйца, посолить. Добавить молока, перемешать. Помидор порезать кубиком. Измельчите зелень и базилик. Перемешать с помидорами — начинка готова. На разогретую сковороду, добавить оливкового масла и вылить смесь яиц и молока. После того, как яйца чуть схватятся, распределить начинку. Спустя минуту поднять половину омлета с помощью лопатки и сложить пополам. Немного подождать, перевернуть на вторую сторону, затем снять с огня и выложить на тарелку. Подавать с ароматной чиабаттой из хоспера, смазанной зеленой сальсой.

Приготовление:

творог 460 гр.

мука 30 гр.

желток 1 шт.

растительное масло 50 гр.

сахарный песок 60 гр.

манка 15 гр.

сахарная пудра (для украшения)

Приготовление:

Перемещать творог с мукой, манкой и с сахаром, добавив куриное яйцо и растительное масло. На смазанную растительным маслом сковородку выложить сырники и обжарить двух сторон до золотистой корочки. Поместить сырники на лотке в духовку на 12 мин. при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсить сахарной пудрой и подавать со сметаной или джемом.

Омлеты — рулеты со шпинатом

Ольга Игнатьева фуд — блогер

Вам понадобится:

4 яйца 1\2 ст.молока

1\3 пучок свежего шпината

1\2 ст. тертого сыра

соль — перец — по вкусу

Приготовление:

Обжарить нарастительном масле шпинат, чтобы он дошел до консистенции каши (можно добавлять воды и выпаривать ее). Яйца тщатеольно взбить, добавить соль-перец и, возможнодругие специи, каккие вы любите. Шпинат готов, добавляем в раскаленную сковороду болтушку и перемешиваем со шпинатом. Накрываете крышкой, ставите на медленный огонь. Покупаете тертый ли трете горсть, открываете крышку и посыпаете омлет по всей иплощади не сильно. Накрываете крышкой. ставите огонь почти на единицу и ждете готовности. Открываете крышку. Аккуратно снимаете оттуда омлет в большую тарелку, даемчуть-чуть отдохнуть и сварачиваем его трубочкой, режем на 3-5 кружочков -кружочков. Посыпаем зеленью.

Каша гречневая

Фудблогер Натальи Ирина

Вам понадобится:

1\2 Гречка цельная

1 л молоко детское

Корица молотая, соль — по вкусу

Приготовление:

Промываем и варим гречку — воды больше крупы на два пальца. Говорят, если ее не мешать, то у нее совсем другой вкус, как в горшке из печи. Только посолите, немножко пересолив, слейте водуи дайте немного еще постоять на теплой плите. накрыв крышкой и полотенцем. Затем — минут через 10кладем несколько ложек горячей каши в глубокую тарелку и заливаете молоком. Кто любит— можно присыпать корицей. Быстро и вкусно. Необычный вку дает именно немного пересоленая крупа. Правда для других блюд она уже не пргодится.

Вам понадобится:

1\2 ст. манки

1\2 воды в ковше

1\2 ст. молока

Горсть ягод

Пудра щепотка

Соль, сахар — по вкусу

1 ст.ложка сливочного масла.

Приготовление:

В отличии отгречки манку надо мешать практически постоянно. Наливаетет в ковшик воду и ждете, как закепит. Закипело? Молока туда и сахар, соль-по вкусу вода должна олучиться сладеко соленой. Затем, когда все скнова закипело, аккуратно, иешая ложкой, всыпаете манку, до тех пор пока не обнаружите, что, зачерпнув ложку каши, вы увидете, что круинки плавают в не равномерно. Продолжаем слегка помешивать и смотреть как крупа разбухает. Положите масло, уберите на другую комфорку и накройие крышкой. Выкладываем на тарелки, украшаем ягодами.

Фото: архив пресс-служб