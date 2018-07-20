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В томатной пасте, рябине и пиве. Пять необычных рецептов блюд из грибов
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В томатной пасте, рябине и пиве. Пять необычных рецептов блюд из грибов 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Если вам надоела банальная картошечка с грибами, а сезон белых и подберезовиков уже в разгаре, обратите внимание на нашу подборку необычных и вкусных рецептов из грибов. Готовим икру, блины с пивом и даже … варим варенье.
Ароматный грибной суп с гречневой лапшой
Ингредиенты:
сушеные (или свежие грибы) — 60 (200) ггречневая лапша –100 гполовинка головки лука репчатогоукроп — 0,3 пучкаполовинка средней морковисоль — по вкусуперец черный молотый — по вкусурастительное масло — 1 столовая ложка вода
В готовый бульон с отварными грибами (варить нужно не менее часа), добавляем обжарку из лука и моркови. Затем — зелень (по вкусу), специи (смесь перцев молотую) и в самом конце — гречневую лапшу. Подавать это блюдо следует со сметаной.
Если вы убежденный мясоед, то бульон можно сварить на основе говядины, курицы или любого другого мяса.
Грибная икра с морковью и луком
Ингредиенты:
грибы на ваш вкус — 1 кглук репка — 250 гморковка — 250 гчеснок — 4-6 зубчиковуксусная эссенция — 1/3 ч. л.масло рафинированное растительное — 50-70 млсоль каменная крупная — 1 ст. л.перец горошком — 3-4 штучкилавровый лист — пару штукперец черный или белый — на ваш вкус.
Грибы отварить 20-25 в подсоленной воде с добавлением перца горошком и пары лавровых листиков. Когда грибы опустятся на дно, значит, они сварились. Затем пропустить их через мясорубку.
Натертую морковь, нарезанный лук и специи тушим на маленьком огне почти до готовности. Перемалываем с помощью электрической мясорубки с самой крупной решеткой или блендера грибы и овощи. Добавить растительное масло, уксус и тушить 30 минут под крышкой. Последним добавляем выдавленный чеснок. Когда вся жидкость выпарится, можно выключать. Затем разложить по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Такую икру можно есть как сразу, так и закатать в банки. Но съедать лучше побыстрее… впрочем, обычно она в холодильнике не застаивается.
Блины из грибов на пиве
Ингредиенты:
мука пшеничная — 200 гсветлое ячменное пиво — 250 млкуриное яйцо — 3 шт.сметана — 250 гшпинат — 150 гсоль — 0.5 ч.л.сахар — 1 ч.л.перец черный — по вкусушампиньоны (лисички или белые тоже подойдут) — 300 г (для начинки) сыр сливочный — 200 г (для начинки) масло растительное — 3 ст.л. (для начинки) соль — по вкусу (для начинки)
Пшеничную муку высшего сорта с помощью ситечка просеять в тарелку. Добавьте соль, черный перец, чайную ложку сахара. В другой посуде взбить яйца с жирной сметаной. Туда пересыпать муку и перемешать до полного соединения всех продуктов.
Постепенно влить 250 мл светлого ячменного пива, постоянно перемешивая. Когда тесто станет без комков, дать ему немного постоять, «подойти». Затем в него нужно добавить шпинат (рукколу), предварительно удалив стебли и прокалив на сухой раскаленной сковороде минуты 3, не больше. Затем зелень мелко порезать и отжать лишний сок. Добавить в тесто, которое должно напоминать жирный кефир. Затем тесту нужно постоять еще 30 минут.
Для грибной начинки шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками. Обжарьте их на сильном огне, добавив соли и перца. Когда жидкость из грибов испариться, можно накрыть их крышкой, и подержать еще 5 минут.
Грибы необходимо измельчить в блендере или очень мелко нарезать ножом и частично –добавить в тесто, а частично оставить для начинки. Грибные блины выпекают, как обычно, на сковороде, обжаривая с двух сторон, посыпают оставшимися грибами, скатывают в трубочку и подают со сметаной, или пивом — кому как нравится.
Опята в томатной пасте
Ингредиенты:
опята — 1 кгсоль — 1 ст.л.сахар — 2 ст.л.томатная паста — 200 гр.вода — 4 ст. ложкимасло растительное — 3 ст.л.уксус — 2 ст.л.лавровый лист — 1 штперец-горошек, гвоздика — по вкусу
Грибы вымыть, залить водой, довести до кипения и варить 20 минут (пену необходимо снимать). Затем откинуть на дуршлаг, снова промыть. В это время в воде растворить соль и сахар, а на сковороде нагреть масло. Грибы обжарить, затем полить приготовленным раствором, добавить томатную пасту, специи и тушить около 10 минут, постоянно помешивая. Затем снять заготовку с плиты, влить уксус и перемешать. Разложить в сухие простерилизованные банки и плотно закрыть крышками. Хранить только в погребе или холодильнике. Пробовать можно через 3-7 дней.
Варенье из лисичек с рябиной
Это варенье порекомендовал попробовать приготовить читателям АиФ повар Сергей Мамин.
«Никогда бы не подумал, что из грибов можно варить варенье. На первый взгляд же — жуткая гадость! — говорит Сергей. — А между тем, например в Швеции такое кушанье — обычное дело. Попробуйте — это очень необычное лакомство, но если хотите удивить своих гостей — очень рекомендую!»
Ингредиенты:
свежих лисичек — 1 кгсахара — 0,5 кггроздь рябиныгвоздика — по вкусусоль — 1 ч. л.вода — 1 стакан
Для варенья лучше отбирать маленькие лисички. Их нужно промыть. Затем в кастрюлю насыпать сахар, налить воду и поставьте на плиту. После закипания, засыпать в нее ягоды рябины и варить еще 5 минут. Потом добавить гвоздику и грибы, довести до кипения, снять пену. Только после того, как пена перестанет появляться, снять кастрюлю с плиты. Варить не менее часа в 3— 4 подхода. Разлить горячим в пастеризованные банки. Хранить варенье только в холодильнике.
Приятного аппетита!
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