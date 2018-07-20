Берем пример с Хейли Болдуин: что ест модель, чтобы оставаться в форме

все слайды

К слову, модель не придерживается жесткой диеты, а просто правильно питается. Хейли строго следит за своим рационом, ежедневно выпивает несколько бутылок воды, но иногда может себе позволить расслабиться.

На завтрак модель съедает два яйца, овсяные хлопья или смузи. Такой простой и легкий завтрак заряжает энергией надолго.

В обед Болдуин отдает предпочтение рыбе, овощам на гриле и салатам. «Стараюсь не есть много глютена. Люблю хороший салат „Цезарь“ с капустой кейл без сухариков — их я обычно так и оставляю на тарелке», — рассказывает Хейли.

А вот на ужин звезда может съесть пасту, курицу, а иногда даже десерт. Конечно же, все сладости звезда отрабатывает в спортзале.

Кстати, на выходных Болдуин устраивает себе cheat days. Модель ест что захочется: «Если я проснулась и мне хочется панкейков — ем панкейки, а если захочу чизбургер на обед или ужин, съем его. Так же поступаю и с картошкой фри».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/berem-primer-s-hejli-bolduin-chto-est-model-chtoby-ostavatsya-v-forme/