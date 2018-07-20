Драгоценное лакомство: в Нью-Йорке создали уникальное мороженое

Полторы тысячи долларов за мороженое. В одном из нью-йоркских отелей можно попробовать необыкновенный десерт, украшенный золотом и серебром. Его подают в эксклюзивной посуде, передает «МИР 24».

Шарик ванильного мороженого помещают на черный трюфель, поливают соусом из шампанского. Все это находится внутри скорлупки из белого шоколада, раскрашенной вручную цветными мазками какао-масла. Сверху — гнездышко из сахарной ваты. Цветы и бабочек, которые обрамляют композицию, можно съесть. Если вазочку с крышкой не покупать, то десерт будет стоить в несколько раз дешевле — всего триста долларов.

«Я могу объяснить, почему мороженое стоит так дорого. Мы используем очень дорогие ингредиенты самого высшего сорта. К примеру, мадагаскарскую ваниль, черные трюфели из Италии. Также мы украшаем десерт золотом и серебром. Ну и, конечно, стоит упомянуть все те усилия, которые мы прилагаем», — указал кондитер гостиничного ресторана Розарио Вакабаяси.

Как рассказывает шеф-повар, на разработку дизайна мороженого понадобился целый месяц.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ