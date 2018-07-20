Средство от кашля в домашних условиях

Мед аптекарскийСредство от кашля в домашних условияхКашель очищает организм от раздражителей и инфекций, но постоянный кашель может раздражать. Лечение кашля зависит от его основной причины. Существует много возможных причин кашля, включая аллергию, инфекции и кислотный рефлюкс.

Некоторые природные средства могут помочь облегчить кашель.

Люди, которые хотят использовать природные средства для лечения кашля, должны знать, что некоторые травы и добавки могут привести к нежелательным побочным эффектам. Если кашель сохраняется в течение нескольких недель, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Двенадцать натуральных средств от кашля

Медовый чай Популярное домашнее средство от кашля — это чай с медом. Согласно некоторым исследованиям, мед может облегчить кашель.

Чтобы использовать мед для лечения кашля, смешайте 2 чайные ложки меда с теплой водой или травяным чаем. Выпивайте эту смесь один или два раза в день. Не давайте мед детям до 1 года.

Имбирь

Имбирь может облегчить сухой или астматический кашель, поскольку обладает противовоспалительными свойствами. Он может также облегчить тошноту и боль. Противовоспалительные соединения в имбире расслабляют мембраны в дыхательных путях, что уменьшает кашель. Чтобы приготовить успокаивающий имбирный чай, необходимо 20-40 граммов свежих ломтиков имбиря добавить в чашку горячей воды. Подождите в течение нескольких минут, добавьте мед или лимонный сок, чтобы улучшить вкус и еще лучше успокоить кашель. Имейте в виду, что в некоторых случаях имбирный чай может вызвать расстройство желудка или изжогу.

Вода

Исследования показывают, что вода комнатной температуры может облегчить кашель, насморк и чихание. Тем не менее, людям с симптомами простуды или гриппа могут помочь горячие напитки. Они смягчают симптомы, включая боль в горле, озноб и слабость.

Горячие напитки включают:

чистые отвары;

травяные чаи;

черный чай без кофеина;

теплую воду;

теплые фруктовые соки.

Пар Влажный кашель, который сопровождается выходом слизи или мокроты, может облегчится паром. Возьмите горячий душ или ванну и включите горячую воду. Оставайтесь в этом пару в течение нескольких минут. Затем выпейте стакан воды, чтобы остыть и предотвратить обезвоживание.

Можно использовать паровую чашу. Для этого наполните большую миску горячей водой. Добавьте травы или эфирные масла, такие как эвкалипт и розмарин, которые могут облегчить дезактивацию. Наклонитесь над чашей и накройтесь полотенцем. Вдыхайте пар в течение 5 минут.

Корень алтея

Корень алтея используют для лечения кашля и болей в горле. Корень облегчает раздражение, вызванное кашлем, из-за высокого содержания слизи. Травяной сироп, содержащий корень алтея, наряду с тимьяном и плющом, эффективно облегчает кашель, вызванный простудой и инфекциями дыхательных путей.

Корень алтея также доступен в высушенном виде или чае в пакетиках. Побочные эффекты могут включать расстройство желудка.

Полоскание соленой водой

Это простое средство является одним из наиболее эффективных для лечения боли в горле и влажного кашля. Соленая вода уменьшает мокроту и слизь в задней части горла, что может уменьшить кашель. Перемешайте половину чайной ложки соли с чашкой теплой воды. Дайте раствору немного остыть, прежде чем использовать его для полоскания. Полоскайте горло в течение нескольких минут. Полоскать надо несколько раз в день, пока кашель не пройдет. Не давайте соленую воду маленьким детям, так как они не могут нормально полоскать рот, и глотание соленой воды может быть опасным.

Бромелайн

Ананасы содержат бромелайн, который может помочь в лечении кашля. Бромелайн обладает противовоспалительными свойствами и может также иметь муколитические свойства — разжижать слизь и удалять ее из организма. Некоторые люди ежедневно пьют ананасовый сок, чтобы уменьшить слизь в горле и подавить кашель. Однако в соке может быть недостаточно бромелаина для облегчения симптомов. Добавки бромелайна могут быть более эффективными для облегчения кашля. Тем не менее, лучше посоветоваться с врачом. Бромелайн может вызвать аллергию и иметь побочные эффекты. Люди, принимающие препараты, разжижающие кровь или специфические антибиотики, не должны принимать бромелайн.

Тимьян

Тимьян имеет как кулинарное, так и лекарственное применение. Он является общим средством от кашля, боли в горле, бронхита и проблем с пищеварением. Для лечения кашля используйте сироп от кашля, который содержит тимьян. В качестве альтернативы сделайте чай с тимьяном, добавив 2 ч.л. сушеного тимьяна в чашку горячей воды.

Диетические изменения при кислотном рефлюксе

Кислотный рефлюкс является общей причиной кашля. Следует избегать продуктов, которые вызывают кислотный рефлюкс, что может уменьшить кашель. Продукты и напитки, которые чаще всего вызывают кислотный рефлюкс:

алкоголь;

кофеин;

шоколад;

цитрусовые продукты;

жареные и жирные продукты;

чеснок и лук;

пряности и пряные продукты;

помидоры и продукты на основе томатов.

Кора вяза

Коренные американцы традиционно использовали кору для лечения кашля и проблем с пищеварением. Вяз похож на корень алтея, поскольку содержит высокий уровень веществ, которые помогает успокоить боль в горле и кашель.

N-ацетилцистеин (NAC)

NAC является добавкой, которая поступает из аминокислоты L-цистеина. Суточная доза может уменьшить частоту и тяжесть влажного кашля, уменьшив слизь в дыхательных путях.

Исследователи предлагают суточную дозу 600 мг (N) для людей без обструкции дыхательных путей и до 1200 мг при заболевании. NAC может иметь серьезные побочные эффекты, включая отек, лихорадку и затрудненное дыхание.

Пробиотики

Пробиотики непосредственно не уменьшают кашель, но они могут повысить иммунную систему, восстанавливают баланс бактерий в кишечнике. Иммунная система может помочь бороться с инфекциями или аллергенами, которые могут вызывать кашель.

Согласно исследованию, один из видов пробиотиков, бактерии, называемые Lactobacillus, помогут предотвратить простуду. Продукты богатые пробиотиками:

суп мисо;

натуральный йогурт;

кимчи;

квашеная капуста.

Лучше всего принимать пробиотические добавки в дополнение к потреблению продуктов, богатых пробиотиками.