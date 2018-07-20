Средство от кашля в домашних условиях 

Мед аптекарскийСредство от кашля в домашних условияхКашель очищает организм от раздражителей и инфекций, но постоянный кашель может раздражать. Лечение кашля зависит от его основной причины. Существует много возможных причин кашля, включая аллергию, инфекции и кислотный рефлюкс.
Некоторые природные средства могут помочь облегчить кашель.
Люди, которые хотят использовать природные средства для лечения кашля, должны знать, что некоторые травы и добавки могут привести к нежелательным побочным эффектам. Если кашель сохраняется в течение нескольких недель, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Двенадцать натуральных средств от кашля
Медовый чай Популярное домашнее средство от кашля — это чай с медом. Согласно некоторым исследованиям, мед может облегчить кашель.
Чтобы использовать мед для лечения кашля, смешайте 2 чайные ложки меда с теплой водой или травяным чаем. Выпивайте эту смесь один или два раза в день. Не давайте мед детям до 1 года.
Имбирь
Имбирь может облегчить сухой или астматический кашель, поскольку обладает противовоспалительными свойствами. Он может также облегчить тошноту и боль. Противовоспалительные соединения в имбире расслабляют мембраны в дыхательных путях, что уменьшает кашель. Чтобы приготовить успокаивающий имбирный чай, необходимо 20-40 граммов свежих ломтиков имбиря добавить в чашку горячей воды. Подождите в течение нескольких минут, добавьте мед или лимонный сок, чтобы улучшить вкус и еще лучше успокоить кашель. Имейте в виду, что в некоторых случаях имбирный чай может вызвать расстройство желудка или изжогу.
Вода
Исследования показывают, что вода комнатной температуры может облегчить кашель, насморк и чихание. Тем не менее, людям с симптомами простуды или гриппа могут помочь горячие напитки. Они смягчают симптомы, включая боль в горле, озноб и слабость.
Горячие напитки включают:
чистые отвары;
травяные чаи;
черный чай без кофеина;
теплую воду;
теплые фруктовые соки.
Пар Влажный кашель, который сопровождается выходом слизи или мокроты, может облегчится паром. Возьмите горячий душ или ванну и включите горячую воду. Оставайтесь в этом пару в течение нескольких минут. Затем выпейте стакан воды, чтобы остыть и предотвратить обезвоживание.
Можно использовать паровую чашу. Для этого наполните большую миску горячей водой. Добавьте травы или эфирные масла, такие как эвкалипт и розмарин, которые могут облегчить дезактивацию. Наклонитесь над чашей и накройтесь полотенцем. Вдыхайте пар в течение 5 минут.
Корень алтея
Корень алтея используют для лечения кашля и болей в горле. Корень облегчает раздражение, вызванное кашлем, из-за высокого содержания слизи. Травяной сироп, содержащий корень алтея, наряду с тимьяном и плющом, эффективно облегчает кашель, вызванный простудой и инфекциями дыхательных путей.
Корень алтея также доступен в высушенном виде или чае в пакетиках. Побочные эффекты могут включать расстройство желудка.
Полоскание соленой водой
Это простое средство является одним из наиболее эффективных для лечения боли в горле и влажного кашля. Соленая вода уменьшает мокроту и слизь в задней части горла, что может уменьшить кашель. Перемешайте половину чайной ложки соли с чашкой теплой воды. Дайте раствору немного остыть, прежде чем использовать его для полоскания. Полоскайте горло в течение нескольких минут. Полоскать надо несколько раз в день, пока кашель не пройдет. Не давайте соленую воду маленьким детям, так как они не могут нормально полоскать рот, и глотание соленой воды может быть опасным.
Бромелайн
Ананасы содержат бромелайн, который может помочь в лечении кашля. Бромелайн обладает противовоспалительными свойствами и может также иметь муколитические свойства — разжижать слизь и удалять ее из организма. Некоторые люди ежедневно пьют ананасовый сок, чтобы уменьшить слизь в горле и подавить кашель. Однако в соке может быть недостаточно бромелаина для облегчения симптомов. Добавки бромелайна могут быть более эффективными для облегчения кашля. Тем не менее, лучше посоветоваться с врачом. Бромелайн может вызвать аллергию и иметь побочные эффекты. Люди, принимающие препараты, разжижающие кровь или специфические антибиотики, не должны принимать бромелайн.
Тимьян
Тимьян имеет как кулинарное, так и лекарственное применение. Он является общим средством от кашля, боли в горле, бронхита и проблем с пищеварением. Для лечения кашля используйте сироп от кашля, который содержит тимьян. В качестве альтернативы сделайте чай с тимьяном, добавив 2 ч.л. сушеного тимьяна в чашку горячей воды.
Диетические изменения при кислотном рефлюксе
Кислотный рефлюкс является общей причиной кашля. Следует избегать продуктов, которые вызывают кислотный рефлюкс, что может уменьшить кашель. Продукты и напитки, которые чаще всего вызывают кислотный рефлюкс:
алкоголь;
кофеин;
шоколад;
цитрусовые продукты;
жареные и жирные продукты;
чеснок и лук;
пряности и пряные продукты;
помидоры и продукты на основе томатов.
Кора вяза
Коренные американцы традиционно использовали кору для лечения кашля и проблем с пищеварением. Вяз похож на корень алтея, поскольку содержит высокий уровень веществ, которые помогает успокоить боль в горле и кашель.
N-ацетилцистеин (NAC)
NAC является добавкой, которая поступает из аминокислоты L-цистеина. Суточная доза может уменьшить частоту и тяжесть влажного кашля, уменьшив слизь в дыхательных путях.
Исследователи предлагают суточную дозу 600 мг (N) для людей без обструкции дыхательных путей и до 1200 мг при заболевании. NAC может иметь серьезные побочные эффекты, включая отек, лихорадку и затрудненное дыхание.
Пробиотики
Пробиотики непосредственно не уменьшают кашель, но они могут повысить иммунную систему, восстанавливают баланс бактерий в кишечнике. Иммунная система может помочь бороться с инфекциями или аллергенами, которые могут вызывать кашель.
Согласно исследованию, один из видов пробиотиков, бактерии, называемые Lactobacillus, помогут предотвратить простуду. Продукты богатые пробиотиками:
суп мисо;
натуральный йогурт;
кимчи;
квашеная капуста.
Лучше всего принимать пробиотические добавки в дополнение к потреблению продуктов, богатых пробиотиками.