Роскачество: производители готового шашлыка обманывают с мясом

Роскачество провело проверку готового свиного шашлыка и выяснило, что большая часть продаваемого продукта является качественной, однако многое зависит от условий его хранения, передает ТАСС со ссылкой на результаты испытаний.

Одной из составляющих анализа стала проверка маринованного шашлыка на свежесть. Ее прошли 22 исследованных марок из 24. При этом испытания Роскачества показали, что для производства шашлыка, не прошедшего проверку, использовалось свежее мясо с не истекшим сроком годности, а значит, скорее всего, данный шашлык испортился в процессе реализации, уже после выпуска с производства.

«Исследование опровергает многие распространенные мифы, например, об экономии производителями мяса для готового изделия, а также то, что в продукт кладут старое, «непроданное» мясо. В то же время слабым местом готового маринованного шашлыка оказались условия его хранения — шашлык может портиться в процессе реализации или транспортировки, поэтому потребителям стоит внимательно смотреть в торговых точках на температуру в холодильниках, а также тщательно прожаривать мясо», — отметил заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева

Важным этапом исследования стала проверка количества мяса в шашлыке, которая показала, что в большинстве случаев указанная на товаре и фактическая категория мяса не совпали. Итогом проверки стал сделанный экспертами вывод о том, что категория и масса мяса, которые указаны на этикетке шашлыка, изготовленного по ТУ, ни о чем не говорит.

Также Роскачество установило идеальный вес одного куска шашлыка, который позволяет его равномерно прожарить — среднее значение от 30 до 90 граммов. При этом куски должны быть одинаково нарезаны, а отклонение по массе не должно превышать 25%. Идеальным по этому параметру показался шашлык 18 торговых марок. Эксперты также призвали не ориентироваться на цену шашлыка, отметив, что дорогой продукт не всегда бывает самым качественным.

Эксперты оценили показатели качества и безопасности 24 самых популярных торговых марок готового шашлыка от производителей со всей России. В исследование вошла продукция, произведенная в Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской области, Мордовии, Ставропольском крае и Москве. Шашлык проверили по 57 параметрам качества и безопасности, в их числе — зараженность бактериями и наличие антибиотиков.