В Роскачестве определили лучший шашлык

Как уточнили в Роскачества, лучший шашлык был изготовлен из высококачественного мяса, и в нем совсем не оказалось консервантов и антибиотиков, загустителей, усилителей аромата и вкуса.

Несвежий шашлык был сделан из нормального мяса, а испортился, скорее всего, во время реализации, показали исследования. А вот микробиологические показатели маринованного мяса оставили желать лучшего — превышения по ним нашли почти в половине продукции. В заготовленной свинине 11 брендов нашли кишечную палочку, бактерии сальмонеллы, листерии или превышения по общему количеству бактерий.

В свинине трех брендов обнаружили повышенное содержание антибиотиков. Зато пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды и следы ГМО в шашлыке не нашли.

Подробности об исследовании свиного шашлыка и названия лучших и не самых лучших его производителей можно узнать на сайте Роскачества.