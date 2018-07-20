Ещё
В Роскачестве определили лучший шашлык
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Роскачестве определили лучший шашлык 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Как уточнили в Роскачества, лучший шашлык был изготовлен из высококачественного мяса, и в нем совсем не оказалось консервантов и антибиотиков, загустителей, усилителей аромата и вкуса.
Несвежий шашлык был сделан из нормального мяса, а испортился, скорее всего, во время реализации, показали исследования. А вот микробиологические показатели маринованного мяса оставили желать лучшего — превышения по ним нашли почти в половине продукции. В заготовленной свинине 11 брендов нашли кишечную палочку, бактерии сальмонеллы, листерии или превышения по общему количеству бактерий.
В свинине трех брендов обнаружили повышенное содержание антибиотиков. Зато пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды и следы ГМО в шашлыке не нашли.
Подробности об исследовании свиного шашлыка и названия лучших и не самых лучших его производителей можно узнать на сайте Роскачества.
Российская Газета: последние новости
Производители скрывают правду о детском питании Молочные продукты и растительные жиры разведут по разным полкам ВС РФ: Перерыва в общении с детьми у разведенного отца быть не должно
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как собственный дом вас убивает
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными1
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах23
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение