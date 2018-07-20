Самара в шоколаде: власти заказали 535 наборов конфет ручной работы

Достопримечательности нарисуют белым шоколадом

Муниципальное предприятие «Центр информационно-хозяйственного обеспечения Самары» выбрало компанию, которая изготовит 535 наборов шоколадных конфет с символикой Самары. Сообщение об этом опубликовали на сайте госзакупок.

— Победителем аукциона стало ООО «Элитный шоколад». Представители компании попросили за свои услуги 336 899,5 рублей, — говорится в сообщении.

Всю партию заказчики разделили на 2 части. К наборам они выдвинули требования по оформлению и составу.

В 500 коробках будет ассорти из 21 конфеты 6 разных форм. Три из них — круглые с барельефами из белого шоколада и полноцветными изображениями достопримечательностей региона. Начинка тоже будет отличаться:

шоколадный крем с добавлением вафли и изюма;

белый молочный трюфель;

ореховый крем с добавлением фундука;

карамель;

орехи и изюм в темном шоколаде;

белый трюфель с кокосовой стружкой.

Коробки для этих ассорти необходимо сделать из картона. На крышке, по планам заказчиков, будет герб Самары, 7 достопримечательностей и надпись «Ах, Самара-городок».

Остальные 35 коробок сделают из липы, а основание и крышку соединят декоративным замком. В этом ассорти будет не менее 55 конфет 10 форм. Одну из них украсят надписью «Самара» из белого шоколада. В техническом задании заказчики указали такие вкусы:

ореховый крем с добавлением фундука;

белый молочный трюфель;

орехи и изюм в темном шоколаде;

карамель;

сливочно-ликерная начинка с молочным ликером;

чернослив и обжаренный миндаль в шоколаде;

ореховое пралине;

конфеты с белым трюфелем;

шоколадная паста с соленой карамелью;

шоколадная паста с кокосом;

белый трюфель с добавлением кофе.

Кондитеры будут отправлять наборы партиями в течение дня после заявки заказчиков до конца года.