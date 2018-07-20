Самара в шоколаде: власти заказали 535 наборов конфет ручной работы 

Достопримечательности нарисуют белым шоколадом
Муниципальное предприятие «Центр информационно-хозяйственного обеспечения Самары» выбрало компанию, которая изготовит 535 наборов шоколадных конфет с символикой Самары. Сообщение об этом опубликовали на сайте госзакупок.
— Победителем аукциона стало ООО «Элитный шоколад». Представители компании попросили за свои услуги 336 899,5 рублей, — говорится в сообщении.
Всю партию заказчики разделили на 2 части. К наборам они выдвинули требования по оформлению и составу.
В 500 коробках будет ассорти из 21 конфеты 6 разных форм. Три из них — круглые с барельефами из белого шоколада и полноцветными изображениями достопримечательностей региона. Начинка тоже будет отличаться:
шоколадный крем с добавлением вафли и изюма;
белый молочный трюфель;
ореховый крем с добавлением фундука;
карамель;
орехи и изюм в темном шоколаде;
белый трюфель с кокосовой стружкой.
Коробки для этих ассорти необходимо сделать из картона. На крышке, по планам заказчиков, будет герб Самары, 7 достопримечательностей и надпись «Ах, Самара-городок».
Остальные 35 коробок сделают из липы, а основание и крышку соединят декоративным замком. В этом ассорти будет не менее 55 конфет 10 форм. Одну из них украсят надписью «Самара» из белого шоколада. В техническом задании заказчики указали такие вкусы:
ореховый крем с добавлением фундука;
белый молочный трюфель;
орехи и изюм в темном шоколаде;
карамель;
сливочно-ликерная начинка с молочным ликером;
чернослив и обжаренный миндаль в шоколаде;
ореховое пралине;
конфеты с белым трюфелем;
шоколадная паста с соленой карамелью;
шоколадная паста с кокосом;
белый трюфель с добавлением кофе.
Кондитеры будут отправлять наборы партиями в течение дня после заявки заказчиков до конца года.