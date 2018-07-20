5 диетических и сытных завтраков без глютена

Итак, если вы решили хотя бы на 1 день отказаться от глютеновых продуктов, то вам придется исключить из рациона все, что содержит пшеницу, овес, ячмень и рожь. Если с обедом и ужином определится несложно, то как быть с завтраком. Многие привыкли есть по утрам бутерброды и овсянку. Предлагаем вам 5 рецептов вкусных, сытных и при этом диетических завтраков без глютена.

1) ОВОЩНОЙ САЛАТ С ЯЙЦОМ-ПАШОТ

Время приготовления: 15 минут Вес: 260 г Белки: 15 г Жиры: 15 г Углеводы: 5 г Калорийность: 234 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйцо — 1 шт. Микс листьев салата — 50 г Помидор — 50 г Огурец — 50 г Растительное масло — 2 капли Соль, перец, соевый соус — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Чашку застелите пищевой пленкой, смажьте ее маслом, аккуратно разбейте в чашку яйцо, посолите, поперчите, соедините края пленки, завяжите ниткой, положите яйцо в пленке в кипящую воду и варите 4 минуты. Достаньте, срежьте ножницами хвостик пленки и аккуратно достаньте яйцо-пашот. Огурец и помидор нарежьте, смешайте с миксом листьев салатов, заправьте соевым соусом и черным перцем, добавьте специи по вкусу, выложите в тарелку, сверху яйцо-пашот.

2) РИСОВАЯ КАША С ЯБЛОКАМИ

Время приготовления: 30 минут Вес: 150 г Белки: 6 г Жиры: 1 г Углеводы: 60 г Калорийность: 285 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: Отварной рис — 100 г Яблоко — 50 г Молоко — 50 мл Молотая корица, ваниль и мускатный орех — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Рис промойте, залейте 150 мл воды, доведите до кипения, уменьшите огонь до слабого и варите под крышкой до полного выпаривания воды. Затем добавьте молоко, выключите огонь и оставьте кашу на 5-7 минут. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте маленьким кубиком, добавьте в кашу, перемешайте, посыпьте по желанию молотой корицей, мускатным орехом, ванилью.

3) ОМЛЕТ С ГРИБАМИ

Время приготовления: 10 минут Вес: 170 г Белки: 13 г Жиры: 12 г Углеводы: 5 г Калорийность: 176 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: Шампиньоны — 100 г Яйца — 2 шт. Молоко — 50 мл Растительное масло — 0,5 ч. л. Соль и специи — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Нарезать грибы, обжарить на масле, залить смесью молока и яиц, обжаривать до готовности, посолить и поперчить по вкусу.

4) ОЛАДЬИ С КАБАЧКАМИ И СЫРОМ

Время приготовления: 15 минут Вес: 220 г Белки: 19 г Жиры: 18 г Углеводы: 7 г Калорийность: 411 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйца — 2 шт. Кабачки — 100 г Сыр моцарелла — 25 г Сливки нежирные — 1 ст. л. Растительное масло — 2-3 капли Свежая зелень — 2-3 капли Соль и специи — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Яйца взбейте венчиком со сливками, добавьте соль и специи по вкусу. Кабачки и сыр натрите на крупной терке, смешайте с яичной смесью, посолите и поперчите по вкусу. Ложкой выкладываете смесь на сковороду с разогретым маслом и обжаривайте с двух сторон до готовности. Украсьте свежей зеленью.

5) ШАКШУКА

Время приготовления: 25 минут Вес: 320 г Белки: 21 г Жиры: 17 г Углеводы: 12 г Калорийность: 341 Ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ: Яйца — 2 шт. Помидор — 300 г Свежая зелень — 1-2 веточки Растительное масло — 2 капли Соль и перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Томаты мелко нарежьте и тушите в сковороде с маслом, пока они не развалятся. Сделайте в соусе лунки, разбейте в них яйца и поставьте сковороду на 5 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Посолите и поперчите по вкусу, Украсьте свежей зеленью.