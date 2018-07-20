Рецепт дня: Курица с травами и картофелем 

Порционные узелочки с курицей и молодым картофелем на гриле или в духовке: получите удовольствие, а посуды мыть минимум!
Что понадобится:
0,5 кг курицы (голени, крылышки, филе (по желанию)
600 г молодого картофеля
80 г растительного масла
3–4 зубчика чеснока
измельченная зелень: укроп, петрушка, зеленый лук, базилик
1 баклажан
1 морковь
1 кабачок
соль, перец (по вкусу)
1. Порежьте картофель и овощи тонкими ломтиками. Смешайте растительное масло с измельченными травами, солью, перцем и чесноком.
Часть измельченной зелени оставьте для подачи блюда.
2. Подготовьте 4 квадратных куска фольги, лучше двойные. На каждый кусок фольги выложите чуть соуса, кусочек филе, четверть картофеля и овощей, сверху полейте соусом и заверните, чтобы не было отверстий.
3. Положите узелки в разогретую духовку или на решетку гриля и готовьте 20–25 мин. Подавайте горячими прямо в фольге.