3 рецепта десертов с ревенём

210 calories

Холодный клубничный суп с ревенём

Как гаспачо, только слаще и ярче. Холодный клубничный суп с ревенём СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 210 ккал

Ингредиенты

Ревень 500 г Клубника 250 г Йогурт 200 г Финики 10 шт. Имбирь 5 см Лайм (цедра) 1 шт. Вода (холодная) 350 мл Нарежьте ревень небольшими кусочками.

Положите ревень в кастрюлю, залейте стаканом воды, добавьте тёртый имбирь и цедру лайма. Доведите до кипения и варите 5—8 минут.

Смесь из кастрюли остудите и перелейте в блендер. Добавьте клубнику, финики и ещё немного воды. Смешайте до кремовой текстуры.

Разлейте по тарелкам и по желанию украсьте ложкой йогурта.

410 calories

Пирог с ревенём и козьим сыром

Деликатный, безглютеновый и очень фотогеничный пирог, который идеально дополнит тёплые летние вечера. Пирог с ревенём и козьим сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 410 ккал

Ингредиенты

Ревень 700 г Творог 450 г Мука (рисовая) 400 г Сахар (кокосовый) 320 г Сыр (козий мягкий) 300 г Яйца 5 шт. Масло (сливочное) 150 г Йогурт (греческий) 125 г Ваниль щепотка

Форму диаметром 26 см застелите бумагой для выпечки. Смажьте её маслом и слегка присыпьте мукой.

Смешайте 150 г растопленного масла со 150 г сахара. Вмешайте в массу 2 яйца, просейте муку и хорошо вымесите всё руками, чтобы получилось тесто.

Выложите тесто в форму и утрамбуйте до равномерного слоя, формируя бортики пирога.

Нарежьте около 200 г ревеня длинными кусочками и оставьте для украшения пирога. Оставшийся ревень нарежьте мелкими кусочками.

Смешайте в блендере яйцо и 2 желтка, козий сыр, творог, греческий йогурт и ваниль.

Вылейте начинку в форму поверх теста.

Добавьте мелко нарезанный ревень внутрь начинки и слегка перемешайте. Длинные кусочки ревеня выложите сверху по кругу.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение часа.

Дайте готовому пирогу остыть и подавайте на стол.

220 calories

Мороженое из йогурта с ревенём

Полезное мороженое всего из трёх ингредиентов. Мороженое из йогурта с ревенём СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 220 ккал

Ингредиенты

Йогурт 900 г Ревень 600 г Сироп (топинамбура) ½ стакана

Нарежьте ревень на мелкие кусочки.

Нагрейте в кастрюле ревень с ¼ стакана сиропа топинамбура. Подержите на огне 10 минут, пока ревень не станет мягким.

Смешайте в блендере все ингредиенты.

Перелейте массу в форму и поставьте в морозилку до застывания. Мороженое готово!

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