Роскачество рассказало об идеальном шашлыке

Роскачество в разгар лета провело проверку готового свиного шашлыка. Исследователи опровергли миф о том, что на шашлык идет мясо с истекшим сроком годности, и вычислили параметры идеального куска.

Специалисты изучили показатели качества и безопасности 24 самых популярных торговых марок готового шашлыка от производителей со всей страны. Продукт проверялся по 57 параметрам, в том числе — зараженности бактериями и наличию антибиотиков.

Оказалось, что большая часть изученной продукции является качественной. Однако слабым местом маринованного шашлыка являются условия хранения — он может портиться в процессе реализации или при транспортировке. Покупателям советуют следить за условиями хранения в торговых точках, а также тщательно прожаривать мясо.

В ходе проверки эксперты выявили идеальный вес одного куска шашлыка, при котором мясо равномерно прожарится, — от 30 до 90 г. При этом куски должны быть одинаково нарезаны.

Кроме того, специалисты проверили количество мяса в шашлыке. Оказалось, что в большинстве случаев указанная на товаре и фактическая масса мяса не совпали.