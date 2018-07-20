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Роскачество рассказало об идеальном шашлыке
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Роскачество рассказало об идеальном шашлыке 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Роскачество в разгар лета провело проверку готового свиного шашлыка. Исследователи опровергли миф о том, что на шашлык идет мясо с истекшим сроком годности, и вычислили параметры идеального куска.
Специалисты изучили показатели качества и безопасности 24 самых популярных торговых марок готового шашлыка от производителей со всей страны. Продукт проверялся по 57 параметрам, в том числе — зараженности бактериями и наличию антибиотиков.
Оказалось, что большая часть изученной продукции является качественной. Однако слабым местом маринованного шашлыка являются условия хранения — он может портиться в процессе реализации или при транспортировке. Покупателям советуют следить за условиями хранения в торговых точках, а также тщательно прожаривать мясо.
В ходе проверки эксперты выявили идеальный вес одного куска шашлыка, при котором мясо равномерно прожарится, — от 30 до 90 г. При этом куски должны быть одинаково нарезаны.
Кроме того, специалисты проверили количество мяса в шашлыке. Оказалось, что в большинстве случаев указанная на товаре и фактическая масса мяса не совпали.
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