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Кишечная палочка и «море» бактерий: Роскачество выявило некачественный шашлык
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Кишечная палочка и «море» бактерий: Роскачество выявило некачественный шашлык 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Роскачество обнаружило в свинине 11 производителей маринованного шашлыка вкишечную палочку, бактерии, листерии, сальмонеллы, либо превышения по общему количеству бактерий.
Роскачество исследовало маринованный шашлык из свинины от 24 российских производителей и выявило лучших. По результатам тестирования, мясо лишь четырех брендов соответствовало Знаку качества. Исследование было опубликовано на сайте ведомства.
У четырех производителей шашлык был изготовлен из высококачественного мяса. В нем не оказалось консервантов, усилителей вкуса, антибиотиков и загустителей.
Еще у двух производителей мясо оказалось несвежим. Согласно результатам исследования, оно испортилось во время реализации.
У 11 производителей маринованного шашлыка в мясе обнаружили кишечную палочку, бактерии, листерии, сальмонеллы, либо превышения по общему количеству бактерий.
В свинине трех брендов было выявлено повышенное содержание антибиотиков.
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