Кишечная палочка и «море» бактерий: Роскачество выявило некачественный шашлык

Роскачество обнаружило в свинине 11 производителей маринованного шашлыка вкишечную палочку, бактерии, листерии, сальмонеллы, либо превышения по общему количеству бактерий.

Роскачество исследовало маринованный шашлык из свинины от 24 российских производителей и выявило лучших. По результатам тестирования, мясо лишь четырех брендов соответствовало Знаку качества. Исследование было опубликовано на сайте ведомства.

У четырех производителей шашлык был изготовлен из высококачественного мяса. В нем не оказалось консервантов, усилителей вкуса, антибиотиков и загустителей.

Еще у двух производителей мясо оказалось несвежим. Согласно результатам исследования, оно испортилось во время реализации.

У 11 производителей маринованного шашлыка в мясе обнаружили кишечную палочку, бактерии, листерии, сальмонеллы, либо превышения по общему количеству бактерий.

В свинине трех брендов было выявлено повышенное содержание антибиотиков.