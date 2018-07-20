Ярмарка выходного дня пройдёт на Бруснёвском рынке Ставрополя 

Ярмарка «Покупай Ставропольское» пройдёт в субботу, 21 июля на Бруснёвском рынке, сообщили STAV.AIF.RU в горадминистрации.
Около 20 фермеров и предпринимателей края привезут свою продукцию на Кулакова, 35. Горожане смогут купить колбасу, молочные продукты, хлеб, печенье, овощи, фрукты, рыбу и мёд у производителей без наценок торговых сетей. Ярмарка будет работать с 8:00 до 16:00.
Кроме того, в Ставрополе продолжается акция «Овощи к подъезду». Горадминистрация разрешила торговать сельхозпродукцией в автолавках по 60 адресам.
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