Ярмарка выходного дня пройдёт на Бруснёвском рынке Ставрополя

Ярмарка «Покупай Ставропольское» пройдёт в субботу, 21 июля на Бруснёвском рынке, сообщили STAV.AIF.RU в горадминистрации.

Около 20 фермеров и предпринимателей края привезут свою продукцию на Кулакова, 35. Горожане смогут купить колбасу, молочные продукты, хлеб, печенье, овощи, фрукты, рыбу и мёд у производителей без наценок торговых сетей. Ярмарка будет работать с 8:00 до 16:00.

Кроме того, в Ставрополе продолжается акция «Овощи к подъезду». Горадминистрация разрешила торговать сельхозпродукцией в автолавках по 60 адресам.

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