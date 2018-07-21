Ему позвонила женщина, которая нуждалась в детском питании, которое он получил для своего ребенка.

Я не знаю, действительно ли нужно было об этом писать, но я все таки решился. Сразу после рождения моего первого сына, у нас была куча детского питания, которое отдал нам наш друг, но мы не использовали его, потому что у сына были проблемы с желудком. Поэтому я решил выложить его на сайт, где можно отдавать/просить вещи, которые вам нужны бесплатно. Молодая женщина, которая жила в том же маленьком городке, что и мы, но только в самом его конце, написала мне и сказала, что она отчаянно нуждается в этой смеси, потому что ее парень недавно бросил ее и она с ребенком на руках, осталась без средств для существования.

Она дала мне свой номер, и я позвонил. Она спросила, смогу ли я подождать, пока она не найдет, чем ко мне приехать. Я слышал, как она сдерживает слезы, когда я сказал ей, что если она не возражает, то мы сами могли бы привести ей детское питание. Она сообщила свой адрес и я понял, что она жила в очень пустынной, бедной части города, и общественный транспорт не проезжал там. Поэтому я решил, что мы могли бы сделать больше. Мы осмотрели наши кладовую, холодильник и морозильник, пытаясь что-нибудь найти, что мы могли бы дать ей. Мы закончили наши сборы с 3 большими сумками и корзиной для белья. Когда мы приехали к ее дому, она пригласила нас в дом. Там почти ничего не было. У нее даже не было телевизора, один только диван, а кухня была вообще пуста. Так что, когда мы занесли все наши сумки, она была в шоке, что мы принесли столько всего. Она обняла меня и начала плакать. Она сказала «Спасибо. Я уже не знала, как мы выживем, если бы не вы». Затем она сразу приготовила смесь для сына. Он разбил мое сердце, потому что я увидел, как был голоден бедный ребенок.