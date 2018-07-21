Ещё
Ему позвонила женщина, которая нуждалась в детском питании, которое он получил для своего ребенка.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ему позвонила женщина, которая нуждалась в детском питании, которое он получил для своего ребенка. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я не знаю, действительно ли нужно было об этом писать, но я все таки решился. Сразу после рождения моего первого сына, у нас была куча детского питания, которое отдал нам наш друг, но мы не использовали его, потому что у сына были проблемы с желудком. Поэтому я решил выложить его на сайт, где можно отдавать/просить вещи, которые вам нужны бесплатно. Молодая женщина, которая жила в том же маленьком городке, что и мы, но только в самом его конце, написала мне и сказала, что она отчаянно нуждается в этой смеси, потому что ее парень недавно бросил ее и она с ребенком на руках, осталась без средств для существования.
Она дала мне свой номер, и я позвонил. Она спросила, смогу ли я подождать, пока она не найдет, чем ко мне приехать. Я слышал, как она сдерживает слезы, когда я сказал ей, что если она не возражает, то мы сами могли бы привести ей детское питание. Она сообщила свой адрес и я понял, что она жила в очень пустынной, бедной части города, и общественный транспорт не проезжал там. Поэтому я решил, что мы могли бы сделать больше. Мы осмотрели наши кладовую, холодильник и морозильник, пытаясь что-нибудь найти, что мы могли бы дать ей. Мы закончили наши сборы с 3 большими сумками и корзиной для белья. Когда мы приехали к ее дому, она пригласила нас в дом. Там почти ничего не было. У нее даже не было телевизора, один только диван, а кухня была вообще пуста. Так что, когда мы занесли все наши сумки, она была в шоке, что мы принесли столько всего. Она обняла меня и начала плакать. Она сказала «Спасибо. Я уже не знала, как мы выживем, если бы не вы». Затем она сразу приготовила смесь для сына. Он разбил мое сердце, потому что я увидел, как был голоден бедный ребенок.
Карельские вести: последние новости
Мороженое из зеленого чая Роскачество определило лучший готовый шашлык Лимонные вафли
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой19
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини31
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение