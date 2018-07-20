Челябинская фабрика производит в месяц 75 тысяч веганских пельменей

На Южном Урале освоили выпуск веганских пельменей, мантов и даже котлет. При этом, речь идет не о маленьком стартапе, а о проекте крупного агрохолдинга «Ильинка». Мощности предприятия сосредоточены в деревне Ильино (Красноармейский район). В месяц они лепят полторы тонны веганских пельменей — это 75 тысяч штук или более 6000 порций! Можно накормить целый полк веганов. Кстати, специально для них в составе продукта нет не только мяса, но и молока — только шпинат, чечевица, сыр тофу и овощи.

Производству уже более 20 лет. Они выпускают овощные смеси, полуфабрикаты, замороженные грибы и так далее. Однако новую линейку, которая так и называется — Vegan, запустили недавно. Легкие и вкусные пельмени успели оценить не только люди, принципиально отказывающиеся от животного белка, но и «мясоеды». Честно говоря, редакция «Хороших новостей» тоже отведала веганских пельменей и осталась довольна.

По словам руководства компании к решению выпустить нечто подобное их подтолкнули покупатели. Дело в том, что представители «Ильинки» часто ездят на различные выставки и фестивали с овощами фирмы. Гости этих мероприятия часто спрашивали: «А для веганов есть что-нибудь особенное». Вскоре «особенное» появилось — специальная линейка продуктов для тех, кто ведет здоровый и экологический образ жизни. Сейчас это три вида пельменей: с тофу и шпинатом, с чечевицей и грибами, с чечевицей и морковью. Манты делают из тыквы и картофеля, а веганские котлеты «сейтаны» — из пшеничного мяса. В будущем, возможно, наладят выпуск фалафели и котлет с водорослями.

— Все продукты, которые используются для линейки, создаются в нашей стране. Сыр тофу, например, мы со Златоуста везем. Чечевицу из Оренбургской области. А морковь, картошку, тыкву и грибы выращиваем сами в теплицах, — рассказывает бренд-менеджер компании «Ильинка» Татьяна Кириенко.

Отметим, что сейчас линейка Vegan участвует во всероссийском конкурсе Live Organic Awards 2018. В конкурсе участвуют организации и компании, которые помогают людям вести экологический образ жизни. Это не только производители веганской еды, но и йога-студии и создатели натуральной косметики. Если вы за то, чтобы компании смогли развиваться в своей сфере — можете проголосовать за ребят на по ссылке.

Кстати, найти вкусную, полезную и полностью натуральную продукцию линейки можно в магазинах SPAR и «Молния», в сети «Витамины с грядки» и в других точках. Полный список адресов есть по ссылке.