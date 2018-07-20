Ещё
В Англии появилось мороженое с вкусом майонеза
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Англии появилось мороженое с вкусом майонеза 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram/ICE_Falkirk
Майонез — самый популярный соус для множества блюд. Однако, если мы привыкли к салатам с майонезом, то десерты с этим соусом нам еще в новинку. Шотландская компания Falkirk gelateria Ice решила удивить своих клиентов необычным вкусом.
Мороженое выглядит как привычный ванильный десерт, но его вкус напоминает классический майонез.
Некоторые оценили необычный рекламный ход, заметив, что все ингредиенты десерта сами по себе съедобны, но вместе создают совершенно странный вкус. Но большинство покупателей были скорее возмущены новинкой.
Впрочем, это не первый смелый эксперимент с популярным десертом. Ранее в продаже уже появлялось мороженое со вкусом пива Guinness.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Недотрогу она строила только со мной»43
Тест: какая работа вам подходит6
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными28
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день88
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:22
Мужчины, которые не прочь накраситься
Звёзды
03:54
Знаменитости, которым пришлось бомжевать на улице
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение