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В Англии появилось мороженое со вкусом майонеза
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В Англии появилось мороженое со вкусом майонеза 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram/ICE_Falkirk
Майонез — самый популярный соус для множества блюд. Однако, если мы привыкли к салатам с майонезом, то десерты с этим соусом нам еще в новинку. Шотландская компания Falkirk gelateria Ice решила удивить своих клиентов необычным вкусом.
Мороженое выглядит как привычный ванильный десерт, но его вкус напоминает классический майонез.
Некоторые оценили необычный рекламный ход, заметив, что все ингредиенты десерта сами по себе съедобны, но вместе создают совершенно странный вкус. Но большинство покупателей были скорее возмущены новинкой.
Впрочем, это не первый смелый эксперимент с популярным десертом. Ранее в продаже уже появлялось мороженое со вкусом пива Guinness.
Женский форум
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