Как «разогнать» обмен веществ после 40 лет? 7 простых правил

Метаболизм замедляется с возрастом — и не надо никаких научных исследований, чтобы в этом убедиться. В среднем, взрослая женщина набирает на 200 грамм больше лишнего веса каждый год в течение всей взрослой жизни — и к 50 годам накапливает примерно 16 лишних килограммов только за счет естественного замедления обмена веществ. Впрочем, есть и хорошие новости: в любом возрасте метаболизм можно «разогнать». Если соблюдать эти несложные правила, уже через две недели ваш обмен веществ станет заметно быстрее, а через месяц вам понадобится одежда минимум на один размер меньше. Есть достаточно

Очень плохая идея — экстремально сокращать ежедневный рацион, чтобы похудеть. Скорее всего, в первое время вы добьетесь результата — и, возможно, он будет даже впечатляющим, но очень быстро вес замрет, а потом и вовсе поползет вверх. Наш организм очень не любит стрессы и боится неизвестности. И в условиях внезапной нехватки питания изо всех сил будет сопротивляться попыткам отобрать драгоценный жир — скорее он расстанется с мышечной тканью. Поэтому ешьте столько, сколько нужно, чтобы не испытывать голода. Не отказываться от завтрака

Женщины, пропускающие завтрак, в среднем в 4,5 раза чаще страдают ожирением, чем те, кто не отказывается от утренней трапезы. Во-первых, калории, поступающие в организм в первой половине дня, практически полностью перерабатываются в энергию; во-вторых, плотный завтрак надолго оставляет чувство сытости и отбивает желание перекусывать чем-то вредным. Наконец, именно завтрак дает нам достаточно энергии, чтобы вести активный образ жизни — что тоже очень важно и для здоровья, и для хорошей фигуры. Пить чай или кофе

Если ежедневно выпивать по три чашечки кофе или чая, обмен веществ будет работать быстрее на 5-8% — а это значит, что вы, ничего не делая, будете расходовать дополнительно 98-174 калории. Кроме того, всего одна чашка свежезаваренного чая (разумеется, без сахара и закусок) единовременно «разгоняет» метаболизм сразу на 12%. Пить много воды

6 чашек холодной воды каждый день — и вот вы, ничего не делая, худеете на 2,5 килограмма в год — или теряете по 50 калорий ежедневно. А если хотите терять больше, пейте по-настоящему холодную воду — тогда организму потребуется дополнительная энергия, чтобы нагреть ее до температуры тела. Есть много белка

В идеале белок должен входить в каждый прием пищи — тогда ваши мышцы будут получать достаточно строительного материала. Кроме того, рацион, богатый белком, ускоряет процесс сжигания лишних калорий — до 35%!Получать больше витамина D Источником этого полезнейшего витамина может быть еда (жирная рыба, яйца, молочные продукты и морепродукты), а также солнечный свет. Витамин D — одно из главных полезных веществ, от которых напрямую зависит скорость метаболизма. И если его недостаточно в вашем рационе, обмен веществ неизбежно замедлится. Пить много молока

Некоторые исследования подтверждают, что дефицит кальция негативно сказывается на скорости обмена веществ. Беда в том, что у женщин после сорока лет этот дефицит наблюдается очень часто — из-за того, что в рационе не хватает молочных жиров. Обязательно ешьте каждый день творог, йогурты (ни в коем случае не обезжиренные), пейте цельное молоко — именно молочные жиры помогут вашему организму быстрее перерабатывать лишние калории в энергию, а также защитят от вредных жиров, поступающих с другими продуктами.