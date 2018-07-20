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Нью‐йоркский кондитер создал мороженое стоимостью полторы тысячи долларов
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Нью‐йоркский кондитер создал мороженое стоимостью полторы тысячи долларов 

360tv.ru 3 часа назад
В одном из отелей Нью‐Йорка (США) клиенты могут попробовать уникальное мороженое стоимостью полторы тысячи долларов. Десерт подается в посуде, украшенной золотом и серебром.
«Я могу объяснить, почему мороженое стоит так дорого. Мы используем очень дорогие ингредиенты самого высшего сорта. К примеру, мадагаскарскую ваниль и черные трюфели из Италии», — приводит слова кондитера гостиничного ресторана Розарио Вакабаяси сайт «Мир 24».
Ванильный шарик на итальянском трюфеле в скорлупе из белого шоколада поливают соусом из шампанского. Всю композицию обрамляют бабочки и цветы с гнездышком сахарной ваты наверху. Уточняется, что на разработку дизайна мороженного ушел как минимум месяц.
17 июля итальянский кондитер приготовил десерт из песочного теста и заварного крема в честь перехода португальского футболиста Криштиану Роналду из испанского клуба «Реал Мадрид» в итальянский «Ювентус».
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