Без пальмового масла и красителей. Как приготовить домашнее мороженое 

Начитавшись страшилок про пальмовое масло и консерванты, из которых делают мороженое для масс-маркета, Оксана Зыкова вооружилась кулинарной книгой и стала готовить пломбиры, сорбеты и крем-брюле у себя дома. Кулинар поделилась с «АиФ-Черноземье» рецептами мороженого, которые легко повторить любому желающему.
Мятно-базиликовый пломбир
Вам понадобится:
250 миллилитров молока500 миллилитров сливок4 яйцаМятаБазиликСахарТемный шоколад
Шаг первый
Положите в молоко несколько листочков мяты и базилика и нагревайте его не среднем огне, пока не появится пена. Остудите молоко, вытащите из него листья, смешайте со 250 миллилитрами сливок и снова поставьте на огонь.
Шаг второй
Пока кипятится молочно-сливочная база, взбейте четыре яичных желтка и пятью ложками сахара. Влейте в яичную массу три четверти стакана молока со сливками, не переставая взбивать. Затем добавьте оставшиеся 250 миллилитров сливок. Когда смесь станет однородной, влейте ее в оставленную на огне кастрюлю с молоком и сливками. Буквально 3-5 минут — и смесь можно снимать и оставить охлаждаться. Можно поставить ее в холодильник, а можно в миску, наполненную льдом. Оставьте так на 3,5-4 часа.
Шаг третий
Когда смесь загустеет, ее нужно взбить блендером. Лучше подольше — 20-30 минут. Под конец добавьте в миску ломтики шоколада. Два часа в холодильнике, и мороженое готово.
Шоколадный торт-мороженое
Вам понадобится:
250 миллилитров молока 250 миллилитров сливок6 яицСахарВанильный сахарПесочное печенье70 граммов сливочного маслаТемный шоколадСгущенное молоко
Шаг первый
Для начала приготовьте мороженое. Вскипятите молоко, остудите его. Взбейте блендером желтки с пятью ложками сахара, ванильным сахаром. Непрерывно помешивая, влейте яичную смесь в молоко. Нагрейте смесь до загустения. Охладите получившийся в крем в холодильнике, а затем добавьте в него взбитые вручную сливки. Мороженное следует замораживать в морозильной камере в 2-3 часа, при этом каждый 40-60 минут его нужно взбивать блендером, чтобы не допустить образования кристалликов льда.
Шаг второй
Измельчите печенье и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Это основа для торта. Его стоит распределить по дну и стенкам формы, в которой вы будете готовить торт. Отправьте форму в холодильник на 20-30 минут. Заполните форму взбитым блендером мороженое, ровно распределите его и отправьте в морозилку на пару часов.
Шаг третий
В это время можно приготовить глазурь. Смешайте сгущенное молоко с растопленным шоколадом, остудите. Распределите глазурь по замороженному торту и снова отправьте его в морозилку на 20-30 минут. Перед подачей можно посыпать торт измельченным орехом.
Банановое мороженое из йогурта
Вам понадобится:
Два бананыКорица100 граммов йогурта (лучше использовать натуральный) или ряженкиСахар или его заменитель
Шаг первый
Бананы нужно порезать на небольшие кусочки и слегка заморозить.
Шаг второй
Замороженные бананы отправить в блендер. Туда же добавить корицу и йогурт. Взбить.
Шаг третий
В смесь можно добавить дополнительный ингредиент. Например, орехи, ванильный сахар, шоколад, даже коньяк или виски.
Шаг четвертый
Получившуюся смесь распределить по формам и отправить в морозилку на пару часов.
Кофейное мороженое
Вам понадобится
Темный шоколад4 куриных яйца250 миллилитров сливокКофе (желательно эспрессо, но можно и растворимый) Сахар
Шаг первый
Шоколад растопите на водяной бане. Яичные желтки взбейте и добавьте в горячий шоколад.
Шаг второй
Взбейте отдельно сливки и яичные белки с сахаром.
Шаг третий
В шоколад с яйцами добавьте сначала сливки, а затем кофе. Рекомендуется добавлять кофе в виде крепкого эспрессо. Последними добавьте взбитые белки.
Шаг четвертый
Хорошо перемешайте смесь, распределите ее по формам и отправьте в морозилку на пару часов.
Ягодный сорбет
Вам понадобится:
Апельсины (2 штуки) или апельсиновый сок (половина стакана) Три стакана любых ягод (отлично подойдет малина, смородина, ежевика, черника, вишня) Три столовых ложки меда
Шаг первый
Ягоды и апельсиновый сок взбейте в блендере.
Шаг второй
Добавьте мед и взбивайте смесь до однородной массы.
Шаг третий
Распределите сорбет в небольшие формы, отправьте в морозилку на 3-4 часа.