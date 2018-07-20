Без пальмового масла и красителей. Как приготовить домашнее мороженое

Начитавшись страшилок про пальмовое масло и консерванты, из которых делают мороженое для масс-маркета, Оксана Зыкова вооружилась кулинарной книгой и стала готовить пломбиры, сорбеты и крем-брюле у себя дома. Кулинар поделилась с «АиФ-Черноземье» рецептами мороженого, которые легко повторить любому желающему.

Мятно-базиликовый пломбир

Вам понадобится:

250 миллилитров молока500 миллилитров сливок4 яйцаМятаБазиликСахарТемный шоколад

Шаг первый

Положите в молоко несколько листочков мяты и базилика и нагревайте его не среднем огне, пока не появится пена. Остудите молоко, вытащите из него листья, смешайте со 250 миллилитрами сливок и снова поставьте на огонь.

Шаг второй

Пока кипятится молочно-сливочная база, взбейте четыре яичных желтка и пятью ложками сахара. Влейте в яичную массу три четверти стакана молока со сливками, не переставая взбивать. Затем добавьте оставшиеся 250 миллилитров сливок. Когда смесь станет однородной, влейте ее в оставленную на огне кастрюлю с молоком и сливками. Буквально 3-5 минут — и смесь можно снимать и оставить охлаждаться. Можно поставить ее в холодильник, а можно в миску, наполненную льдом. Оставьте так на 3,5-4 часа.

Шаг третий

Когда смесь загустеет, ее нужно взбить блендером. Лучше подольше — 20-30 минут. Под конец добавьте в миску ломтики шоколада. Два часа в холодильнике, и мороженое готово.

Шоколадный торт-мороженое

Вам понадобится:

250 миллилитров молока 250 миллилитров сливок6 яицСахарВанильный сахарПесочное печенье70 граммов сливочного маслаТемный шоколадСгущенное молоко

Шаг первый

Для начала приготовьте мороженое. Вскипятите молоко, остудите его. Взбейте блендером желтки с пятью ложками сахара, ванильным сахаром. Непрерывно помешивая, влейте яичную смесь в молоко. Нагрейте смесь до загустения. Охладите получившийся в крем в холодильнике, а затем добавьте в него взбитые вручную сливки. Мороженное следует замораживать в морозильной камере в 2-3 часа, при этом каждый 40-60 минут его нужно взбивать блендером, чтобы не допустить образования кристалликов льда.

Шаг второй

Измельчите печенье и смешайте его с растопленным сливочным маслом. Это основа для торта. Его стоит распределить по дну и стенкам формы, в которой вы будете готовить торт. Отправьте форму в холодильник на 20-30 минут. Заполните форму взбитым блендером мороженое, ровно распределите его и отправьте в морозилку на пару часов.

Шаг третий

В это время можно приготовить глазурь. Смешайте сгущенное молоко с растопленным шоколадом, остудите. Распределите глазурь по замороженному торту и снова отправьте его в морозилку на 20-30 минут. Перед подачей можно посыпать торт измельченным орехом.

Банановое мороженое из йогурта

Вам понадобится:

Два бананыКорица100 граммов йогурта (лучше использовать натуральный) или ряженкиСахар или его заменитель

Шаг первый

Бананы нужно порезать на небольшие кусочки и слегка заморозить.

Шаг второй

Замороженные бананы отправить в блендер. Туда же добавить корицу и йогурт. Взбить.

Шаг третий

В смесь можно добавить дополнительный ингредиент. Например, орехи, ванильный сахар, шоколад, даже коньяк или виски.

Шаг четвертый

Получившуюся смесь распределить по формам и отправить в морозилку на пару часов.

Кофейное мороженое

Вам понадобится

Темный шоколад4 куриных яйца250 миллилитров сливокКофе (желательно эспрессо, но можно и растворимый) Сахар

Шаг первый

Шоколад растопите на водяной бане. Яичные желтки взбейте и добавьте в горячий шоколад.

Шаг второй

Взбейте отдельно сливки и яичные белки с сахаром.

Шаг третий

В шоколад с яйцами добавьте сначала сливки, а затем кофе. Рекомендуется добавлять кофе в виде крепкого эспрессо. Последними добавьте взбитые белки.

Шаг четвертый

Хорошо перемешайте смесь, распределите ее по формам и отправьте в морозилку на пару часов.

Ягодный сорбет

Вам понадобится:

Апельсины (2 штуки) или апельсиновый сок (половина стакана) Три стакана любых ягод (отлично подойдет малина, смородина, ежевика, черника, вишня) Три столовых ложки меда

Шаг первый

Ягоды и апельсиновый сок взбейте в блендере.

Шаг второй

Добавьте мед и взбивайте смесь до однородной массы.

Шаг третий

Распределите сорбет в небольшие формы, отправьте в морозилку на 3-4 часа.