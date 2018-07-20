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Что означают странные белые полосы на куриной грудке
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Что означают странные белые полосы на куриной грудке 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Вы наверняка обратили внимание, что в последнее время количество и размер белых полос на куриных грудках значительно вырос. Опасно ли это? Давайте разберемся.
Куриное мясо является наиболее доступным из всех. Однако, животноводческие компании всегда хотят больше и полосы означают быстрый рост птицы. Чем этих полос больше, тем быстрее росла курица.
Казалось бы, ничего страшного в этом нет, но это только на первый взгляд. Синонимом быстрого роста является совсем не правильное питание птицы при росте. Протеины, белок и так далее, а в худших случаях это еще и введение гормонов.
Следствие — более высокое содержание жира, как минимум на четверть, и более жесткое мясо. Про более сложные составляющие мы умолчим — результат введения гормонов может быть самый непредсказуемый.
Так что от курицы подобный продукт сохраняет разве что название. Не забывайте внимательно проверять все в магазине — здоровье всегда важнее красивой цены.
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