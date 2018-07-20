Как готовить кукурузу на гриле: хитрости, которые надо знать

Вареная кукуруза знакома нам с детства, но мало кто знает, что ее можно делать и на гриле. Традиционно початки просто варят в кастрюле или готовят на пару, после чего щедро посыпают солью. Однако вкуснее всего она получается на живом огне. Если решили использовать гриль — берите только сахарные сорта, и никаких залежалых початков. Результат вас поразит!

Как выбирать

Кукуруза не такая уж неприхотливая зерновая культура, как может показаться на первый взгляд. Собранные початки достаточно быстро теряют влагу, и, как результат, при приготовлении получаются сухими. Если есть такая возможность, лучше брать кукурузу, которая была собрана в этот же день. В крайнем случае — в этом сезоне. При выборе отдавайте предпочтение початкам, которые кажутся тяжелее относительно своего размера. Кукурузный шелк у початков должен быть полупрозрачный с желтым, не коричневым, оттенком, а шелуха — ярко-зеленой. Отогните ее немного и проверьте состояние зерен — они должны располагаться вразброс и быть упругими и пухлыми. У свежей кукурузы зерна будут слегка желтоватые, у старой — желтые.

Сильный жар Несмотря на аппетитный внешний вид, после жарки на гриле початок может получиться подгоревшим и даже обугленным. Причину этой неудачи стоит искать в сорте (как мы уже говорили, только сахараные сорта) или плотной текстуре, характерной для залежалой кукурузы, которая была собрана достаточно давно. У «старой» кукурузы сахар преобразуется в крахмал. Она теряет сладость и зерна становятся жестче. Лучшее, что можно сделать с таким початком, это обжарить его на сильном огне, который поможет сконцентрировать оставшуюся сладость. Сделать это можно двумя способами: обжарить на гриле в течение 2-4 минут с каждой стороны, пока шелуха не обуглится или запечь в разогретой до 240 °C духовке в течение примерно 30 минут, перевернув один раз. Независимо от способа приготовления, снимать шелуху не нужно — она даст аромат и защитит зернышки от высыхания.

Любое масло не только повышает влажность, но и улучшает вкусовые свойства продукта. Кукуруза в этом вопросе не является исключением. Особенно любят початки молочный жир, поэтому в большинстве рецептов классическим дополнением к кукурузе выступает сыр, сливочное масло или майонез. Вы ничуть не ошибетесь, если на всякий случай добавите к кукурузе, например, сыр котиха или жареный халлуми.

Сливочное масло

Особого внимания заслуживает сливочное масло. В отличие от других жиров, оно может превратить вполне съедобную кукурузу в по-настоящему вкусную. Достаточно смешать его со «специями» по своему вкусу. Это могут быть свежие травы, чили, жареный зеленый лук, лимонный сок, цедра цитрусовых, соль и перец и прочие добавки. Ароматное масло можно смело выкладывать на кукурузу с пылу, с жару. Остатки же просто заверните в лист пергаментной бумаги и уберите до следующего использования: в холодильнике масло с добавками можно хранить до недели, в морозилке такое масло может жить до двух месяцев.

Деглазирование

Если зерна жареной кукурузы будут использоваться для салата, попробуйте сделать из них соте с добавлением нарезанного лука-шалот и чеснока. Прилипшие к стенкам посуды частички деглазируйте, но вместо бульона или алкоголя возьмите для этого кукурузное молочко. Чтобы извлечь его, поскоблите початок тупой стороной ножа прямо над сковородой. Жидкость удалит остатки овощей со дна посуды и сделает аромат соуса более насыщенным. Вам останется только добавить его в салат вместе с зернышками жареной кукурузы.