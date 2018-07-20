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Как приготовить гаспачо
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Как приготовить гаспачо 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Гаспачо можно назвать одним из главных летних супов мира. В России он до сих пор недооценен, и, скорее всего, причина здесь банально проста — многие его до сих пор не пробовали. Этот рецепт от Андрея Макарова, шефа ресторана Food Embassy, поможет исправить ситуацию прямо сейчас.
Ингредиенты:
280 мл. супа гаспачо 10 г. болгарского перца 10 мл. оливкового масла Extra virgin 10 г. сельдерея (стебель) 10 г. огурцов 10 г. лука красного репчатого 5 г. салата корн 10 г. чипс из хлеба ½ шт. куриного яйца (вареное)
Ингредиенты для гаспачо:
200 г. розовых томатов 100 г. томатов банч 30 г. огурцов длинноплодных 20 г. сельдерея (стебель) 10 г. лука красного репчатого 2,5 г. чеснока 100 г. болгарского перца 5 мл. винного уксуса 10 мл. оливкового масла Extra virgin 2 г. соли 0,5 г. перца 5 г. сахара
Приготовление:
Все овощи нарезать в произвольной форме.
Добавить в овощи винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар.
Пробить все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедить через крупное сито и охладить.
Готовый гаспачо налить в суповую тарелку, украсить салатом корн, чипсом из хлеба.
К супу подать овощи, нарезанные мелким кубиком и рубленное яйцо.
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