Гостям фестиваля под Липецком предложат угощения по забытым и старинным рецептам

МОСКВА, 20 июля. / ТАСС /. Гостям одного из крупнейших в России гастрономических фестивалей «Раненбургское застолье» в городе Чаплыгине Липецкой области, который пройдет 27 и 28 июля, предложат традиционные русские угощения по забытым и старинным рецептам. Об этом в пятницу рассказала ТАСС главный режиссер фестиваля Елена Пахомова

"Приготовим более тысячи блюд и старинных напитков, разные виды сбитня, кваса, киселя, настоек. Это и блюда по забытым рецептам, и по рецептам из русских сказок, и из кулинарных записей наших бабушек и прабабушек. Например, кундюмы — старинное русское блюдо XVI века, представляющее собой своего рода пельмени с грибной начинкой или гречкой с луком, но их не варят, а жарят", — сказала Пахомова.

Она уточнила, что готовить для гостей будут повара из 22 поселений Чаплыгинского района: у каждого в списке более 50 блюд, от разных видов варенья до царских щей. «Будут готовить и большой старинный русский свадебный дрожжевой пирог — курник: в нем слои из курятины, грибов, яиц, картошки, лука, гречки, моркови. Интересно будет увидеть и попробовать колобки по рецепту из известной русской сказки „Колобок“ — будем готовить и пустые колобки, и с начинкой из моркови и капусты», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, на фестивале в течение двух дней готовятся принять порядка 20 тыс. туристов.

Гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» основан в Чаплыгине Липецкой области в 2013 году, в этом году он впервые пройдет в течение двух дней, 27 и 28 июля. Он основан в 2013 году и входит в пятерку лучших гастрономических фестивалей России наряду с «Вкусной Казанью», «Русской кашей» в Белгороде, «Праздником Огурца» в Суздале и «Сызранским помидором» в Самарской области.

На фестивале проводят кулинарные конкурсы, в том числе «Мировой повар», работают разные площадки, среди них — «Бабушкин погребок» с дегустацией солений и консервации и «Город гурманов», где готовят блюда на вертелах, печах, мангалах, в котлах, казанах, чугунах и даже в тыквах.