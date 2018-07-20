Средиземноморская диета не влияет на ход старения

Исследователи из России, Польши и Чехии показали, как соотносится диета пожилых граждан этих стран с их двигательными способностями. В ходе масштабной работы ученые обнаружили, что легкость выполнения повседневных действий у тех, чей рацион близок к средиземноморской диете, снижается с такой же скоростью, как и у остальных их сверстников. Это означает, что переход на рацион с большим количеством фруктов, овощей и оливкового масла в пожилом возрасте, вероятно, не способствует поддержанию здоровья — но и не ухудшает его. Научная статья опубликована в журнале PLoS ONE.

В странах Восточной Европы (в том смысле, как ее определяет Статистический комитет ООН ) пожилые люди часто употребляют нездоровую пищу и вследствие этого находятся далеко не в лучшей физической форме. Чтобы получить более точную информацию о пищевых привычках и ходе старения восточноевропейцев, международный коллектив ученых опросил 9 042 жителя Новосибирска, 9 247 граждан Кракова и 7 215 обитателей небольших чешских городов, — что они едят и насколько физически легко им даются повседневные дела: пропылесосить комнату, помыть посуду, подняться по лестнице на определенный этаж, пройти 1 или 2 км, принести домой сумки с продуктами

и т. д.

В опросе принимали участие мужчины и женщины, которым на момент начала исследования было от 45 до 69 лет. Каждый участник заполнял анкеты трижды — в 2002—2005, 2006−2008 и 2009−2012 годах.

Поиск корреляций показал, что люди, в чьем рационе изначально было больше элементов средиземноморской диеты (много макарон и других продуктов со сложными углеводами, овощей, фруктов, оливкового масла и кисломолочной продукции; мало мяса, яиц и рыбы), при первом анкетировании независимо от возраста находились в лучшей физической форме, чем те, кто привык питаться по-другому. Тем не менее, на протяжении 10 последующих лет физические показатели приверженцев средиземноморской диеты ухудшались таким же образом и с такой же скоростью, как и у остальных участников исследования. Это касалось и мужчин, и женщин.

Таким образом, питание овощами, йогуртами и фруктами и избегание мяса и яиц не замедляет физическое старение. Но следует объяснить тот факт, что изначально любители средиземноморской диеты были более сильными и выносливыми. Авторы статьи предполагают, что это может быть связано с пищевыми привычками таких людей в прошлом. Вероятно, они по каким-то причинам (убеждения или больший доход) придерживались правильного питания и здорового образа жизни еще с молодости, и за счет этого их двигательные характеристики к началу старения сохранились лучше, чем у остальных.