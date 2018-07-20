Почему после отпуска появляются морщины, и как от них избавиться

Лето, пожалуй, самая любимая пора россиян. И неважно, проводите вы свой отпуск на заграничных курортах или отечественных, на даче или просто гуляете по городу, везде вас поджидает солнце, зной и долгожданный загар. А значит, и такой необходимый для жизнедеятельности организма витамин D.

Однако вместе с хорошим настроением после отпуска приходят: сухость кожи, мелкие морщинки, пигментные пятна и другие несовершенства, связанные со стрессом, который получил организм, пока вы отдыхали. Если не оказывать должный уход, то раннее старение и увядание кожи не заставят себя долго ждать. Что делать, чтобы предотвратить нежелательные последствия, узнала корреспондент «МИР 24».

«Солнце — это стресс для кожи. Она обезвоживается, шелушится, появляются высыпания и пигментные пятна. Кожа становится похожа на печеное яблоко. Кроме того, научно доказано, что UVA-лучи глубоко проникают в кожу и повреждают мембраны клеток. Влажность у моря высокая, поэтому незаметно кожа становится сухой, появляется сетка мелких морщин. Все это видно лишь через 1-2 дня после возвращения домой, когда меняется климат, режим питания и жизни», — говорит дерматовенеролог и руководитель центра эстетической медицины «Армида» Елена Ковтунова.

КАК СПРАВИТЬСЯ С МЕЛКИМИ МОРЩИНАМИ

Если вы увидели, что на лице появились морщины, необязательно в страхе бежать к косметологу и просить сделать вам «уколы красоты». Справиться с проблемой можно в домашних условиях, если правильно увлажнить кожу.

«Увлажнить кожу поможет сок алоэ. Для этого вам понадобятся свежие листья растения. Сок не только отлично увлажнит обезвоженную кожу, но и смягчит ее. Кроме того, не забывайте пользоваться в отпуске средствами от ожогов. Любое покраснение кожи на солнце — это ожог той или иной степени. Если покраснений нет, то можно пользоваться маслами и увлажняющими кремами.

Для тела хорошо использовать оливковое масло холодного отжима или масло авокадо с витамином E. Для лица, шеи, зоны декольте подойдет аргановое масло, масло каритэ и макадамии», — объяснила Ковтунова.

Увлажить кожу лица и избавить от морщин помогут маски. Например, из сока алоэ, яичного желтка, оливкового или персикового масла. По словам специалиста, такая маска хорошо питает, увлажняет и успокаивает кожу.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШЕЛУШЕНИЯ

Еще одна распространённая проблема — это шелушение кожи. Но ее можно предотвратить, утверждает врач. Например, если принимать витамин E и правильно питаться на отдыхе.

«Можно использовать витамины в капсулах. Витамин С хорошо принимать внутрь по 1 грамму в сутки за 2 недели до поездки. Это поможет предотвратить нежелательные последствия после пребывания на солнце. Витамин Е тоже можно принимать внутрь, а вот с витамином А нужно быть осторожнее, его употребление может спровоцировать сильнейшие ожоги.

Следите за режимом питания. В отпуске стоит выпивать не менее 2 литров воды, а по возвращению 1,5-2 литра. В рационе должно хватать продуктов, содержащих витамины группы B, C и А. Необходимо есть кисломолочные продукты — творог, молоко, йогурты, и они должны быть не обезжиренными. После отпуска рацион питания должен быть направлен на выработку коллагена, так как UVA-лучи его разрушают. Поэтому рыба и кисломолочные продукты — лучший выбор», — пояснила врач.

Красота или жизнь:

Врач рассказала, что делает косметику опасной

Кстати, такой режим питания и потребления воды не только поможет улучшить состояние кожи, но и избавит от лишних килограммов, если вы их успели набрать во время головокружительного отдыха. Если все-таки шелушение кожи уже есть, то для устранения будет необходимо провести очищение и питание.

«Сначала надо очистить кожу не агрессивными скрабами. Например, подойдут пилинги с маслом жожоба, они не повреждают кожу. Дома можно сделать маску-скраб из оливкового масла и овсяной муки. Если нужно осветлить кожу, то смешайте овсяную муку с йогуртом. Для тела хорошо пользоваться скрабом из кофейной гущи и меда», — добавила Ковтунова.

После того, как кожа очищена, нужно ее питать. Для этого подходят маски с оливковым маслом и маслом авокадо, а также жирные крема с витаминами A, E, C. Что касается тела, то для него лучше всего подходит смесь из оливкового масла, масла жожоба и виноградных косточек. В этих продуктах высокая концентрация жидких аминокислот, улучшающих регенерацию, утверждает собеседник «МИР 24».

МОЖНО ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

Коричневые пятнышки, которые появляются на коже после загара — это не просто внешний дефект, а настоящее фотостарение кожи. Чаще всего появляются пигментные пятна на лице, кистях рук, зоне декольте и в верхней части спины. По словам медика, с ними справиться тяжелее всего.

«Если пигментные пятна свежие, можно попробовать осветлить кожу в домашних условиях соком лимона, овсяной мукой и творогом. Но полностью домашние средства пигментацию не уберут. Чтобы справиться с пятнами, скорее всего, придется прибегать к профессиональным пилингам и аппаратным методикам», — сказала Ковтунова.

Чтобы предотвратить проблемы с кожей, врач рекомендует использовать солнцезащитные средства с частицами титана и цинка. Наносить такие крема нужно каждые два часа в течение дня. От загара с 11 до 16 часов на активном солнце стоит воздержаться. Если вы проводите отпуск на море, то после каждого посещения пляжа необходимо сразу же принимать душ, чтобы смыть песок и морскую соль. В море не стоит находиться более тридцати минут, так как соленая вода разрушает гидролипидный барьер кожи, вытягивает из нее жидкость и, соответственно, сильно сушит. Кроме того, необходимо полностью отказаться во время отпуска в жарких странах от использования скрабов и пилингов, так как они оголяют кожу, оставляя без естественной защиты. Таким образом, ожог можно получить уже через 15-20 минут после пребывания на солнце.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ