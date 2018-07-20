Сиг

Мы продолжаем нашу совместную с фестивалем «Рыбная неделя» серию публикаций о русской рыбе. И вот пришла очередь сига, давшего название одноименному роду рыб из семейства лососевых. Обитает он в Карелии и в Сибири, в частности, водится в Байкале. Рыба жирная, вкусная и чрезвычайно нашими поварами любимая за универсальный характер: ее хоть запекай, хоть соли, хоть копти, хоть свежую ешь, — все будет хорошо.

Об особенностях обращения с сигом нам рассказали два хороших шефа-знатока русских рыб Сергей Ерошенко и Александр Попов

Сергей Ерошенко,

владелец и шеф ресторанов «Честная кухня» и «Федя, дичь!»:

«Сиг — рыба

северная и очень хорошая, хотя этого слова, чтобы описать все ее прекрасные

свойства, мало. Начнем с того, что сиг хорош карельский. Понятное дело, дикий — это важный момент. Сиг довольно неприхотлив, поэтому его разводят. Но тут вопрос

чистоплотности заводчика: чем он рыбу кормит, в какой среде содержит. По внешнему виду дикого сига от искусственного выращенного не отличишь. Отличия вылезут при тепловой обработке: у сига, которого разводили, как правило, появляется не очень приятный запах.

Сиг свежий, то есть охлажденный, конечно, лучше замороженного.

У него очень яркий глаз, ни с чем не перепутаешь. И чем дольше сиг лежит, тем более сухой и тусклый у него глаз.

Поэтому отличить свежак очень просто: по яркому выпученному глазу. Еще у хорошего свежего сига чешуя должна переливаться.

Но среднестатистический сиг все же замороженный. На мой вкус, такого сига лучше

всего или солить на закуску, или готовить на пару.

Замороженному сигу надо дать оттаять в холодильнике.

Поскольку мясо у него плотное, не рвется на волокна. Варианта засола два: в слабом

растворе соли — или засыпать солью из расчета 45 г соли на 1 кг филе. Сига выдерживают в течение 7 часов, потом смывают соль, заворачивают в пленку и кладут в холодильник еще на 5 часов. И можно нарезать — шикарно

получается: очень хороший, деликатный, ничем не испорченный

натуральный вкус рыбы.

Привкус размороженной рыбы влияет на продукты, которые

готовятся вместе с ним, перебивает их вкус. Поэтому сига я рекомендую просто приготовить на пару, без гарнира. Подойдет обычная пароварка — сделайте для нее слабый раствор из воды, вина и неагрессивных трав (например, тимьяна и лука) и готовьте на умеренной температуре.

Если все же хочется запечь сига в духовке, то положите его на нарезанные сезонные овощи (картофель, цукини, перец, баклажаны), добавьте опять-таки неагрессивные травы, немного жидкости (воды или рыбного бульона), накройте фольгой, чтобы влага не уходила, а пропитывала рыбу) и отправьте в духовку. Вообще, при готовке сигу влаги надо добавлять, чтобы он был сочным.

Само собой, из свежего сига получаются прекрасные тартары и севиче. В качестве соуса для севиче я бы порекомендовал тонкацу, а дальше у каждого повара фломастеры разные, то есть на основе соуса тонкацу можно смело придумывать свое: можно добавить кинзу, яблоко или лимонный сок, например

».

Александр Попов, шеф ресторана «Волна»: «Сиг — рыба довольно жирная, но не слишком, не такая, как муксун или омуль. Она очень вкусная даже просто отварная или приготовленная на пару.

Свежепойманную рыбу можно есть в таком виде, в каком она есть: я делал из сига крудо, сашими и севиче с разными соусами, как сейчас модно (хотя свежий сиг очень вкусный и без всяких специй). Соус для севиче из сига хорош цитрусовый или фруктовый, например, с манго. Для крудо я делаю соус из сока апельсина, лайма и масла лимонника. Для севиче беру сок лайма и апельсина, перец чили и сок имбиря.

Для строганины с замороженной рыбы аккуратно снимите шкуру (для этого надо ее аккуратно подрезать, а затем щипцами снять кожу вместе с чешуей) и тонко-тонко настрогайте острым ножом. Рыбину для удобства надо ухватить полотенцем или тряпочкой за хвост, упереть ее переднюю часть в стол и строгать. На кости внимания не обращайте: во-первых, вы все равно не будете ее строгать в районе хребта, во-вторых, при очень тонкой нарезке мелкие кости не ощущаются. Правда, в ресторане мы делаем по-другому: мороженую рыбу чуть размораживаем, процентов на десять, затем разбираем на два филе, вынимаем ребра и другие, — а после тонко нарезаем и храним в морозилке до подачи.

То, что остается от строганины, можно использовать на уху. Сиг — рыба благородная, даже то, что от нее остается. Обычно уху варят так: сначала варят бульон из самых простых рыб (окуня и щуки, например), затем кидают более благородную рыбу, например, судака, семгу или сига. Главное, чтобы сиг не перекипел — сварился, но не разварился.

Процентов 80 сига на нашем рынке — это замороженная рыба. При правильной разморозке (в холодильнике) сиг не теряет свои качества. Но если его несколько раз размораживали и замораживали, это сразу видно: у рыбы меняется цвет, она желтеет, приобретает горьковатый вкус, — в сиге много жира, а рыбий жир повторных заморозок очень не любит».