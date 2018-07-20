Какие фрукты лучше не есть

Априори считается, что фрукты полезны. Однако, если разобраться, то во многих из них содержится определенное количество химикатов. Если только на фрукте нет маркировки «органический», то в нем обычно присутствуют пестициды и гербициды. Какие же фрукты, употребляемые большинством из нас регулярно, представляют наибольшую опасность для здоровья?

Яблоки

Пестициды содержатся в яблочной кожуре, но могут проникать и в мякоть плода. Необходимо тщательно мыть яблоки и их кожицу перед тем как есть.

Груши

Как и яблоки, эти фрукты постоянно опыляют, чтобы избавить их от клещей, тли, личинок моли и проч. Результат на токсины соответствующий.

Персики

Если вы любите персики, лучше выбирайте консервированные, а не свежие. В свежих плодах содержится масса токсичных веществ.

Нектарины

Эти сочные «родственники» персиков так напичканы химикатами, что они легко проникают через кожицу вглубь плода.

Виноград

В одной-единственной виноградине содержится по меньшей мере 15 различных химических веществ. А ведь мы съедаем обычно за раз целую гроздь.

Земляника

Землянику без химии вы встретите разве что в лесу. Садовая земляника, как правило, выращивается с участием пестицидов.

Малина и черника

Насекомые обожают эти ягоды, поэтому при выращивании кусты малины и черники обрабатывают целым коктейлем удобрений. Среди которых и вредные пестициды.

Если каких-то фруктов или ягод нет в этом списке, это еще не означает, что они чисты от химикатов и безопасны для здоровья. Просто токсинов в них немного меньше. Но в безопасности вы можете быть уверены лишь, когда точно знаете, что то, что вы едите, выращено на одной органике. А это в наше время большая редкость.

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