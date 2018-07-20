Лучшие шеф-повара научат готовить из продуктовых остатков на Даниловском рынке

По данным фонда продовольствия «Русь», треть всех продуктов, произведенных в мире, не доходит до наших столов и отправляется в мусорный бак. Если говорить более конкретно — невостребованными остаются около 1,3 млрд тонн в год или 42 тонны еды в секунду.

Четвертью «пищевых потерь» можно было бы накормить 815 миллионов человек, которые ежедневно недоедают в мире, утверждает представитель фонда «Русь», специализирующемся на поставке продуктовой помощи нуждающимся гражданам.

Именно поэтому 21 и 22 июля на Даниловском рынке в Москве будет организован ряд акций, направленных на решение вопроса. Во-первых, запланировано первое публичное освещение проблемы, пока что малоизвестной в России. А во-вторых, на рынке пройдут практические занятия по приготовлению блюд из продуктовых остатков. Этим займутся лучшие шеф-повара столицы. Они поделятся своими рецептами, а эксперты по осознанному потреблению объяснят, как правильно выбирать и хранить продукты, чтобы этих остатков было как можно меньше.

Это станет лишь часть масштабного проекта «Смена food waste», направленного на сокращение потерь продовольствия.

«Фонд продовольствия «Русь» поведает о глобальных проблемах, скрытых в холодильниках, покажет, что скрывают торговые сети, где одинокие бананы и некрасивые огурцы встречают старость.

На стенде фонда будут представлены продукты, которые не доходят до прилавков магазинов, посетителям рынка будет предложено подарить им вторую жизнь», — обещают организаторы.