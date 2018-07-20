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Лучшие шеф-повара научат готовить из продуктовых остатков на Даниловском рынке
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Лучшие шеф-повара научат готовить из продуктовых остатков на Даниловском рынке 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
По данным фонда продовольствия «Русь», треть всех продуктов, произведенных в мире, не доходит до наших столов и отправляется в мусорный бак. Если говорить более конкретно — невостребованными остаются около 1,3 млрд тонн в год или 42 тонны еды в секунду.
Четвертью «пищевых потерь» можно было бы накормить 815 миллионов человек, которые ежедневно недоедают в мире, утверждает представитель фонда «Русь», специализирующемся на поставке продуктовой помощи нуждающимся гражданам.
Именно поэтому 21 и 22 июля на Даниловском рынке в Москве будет организован ряд акций, направленных на решение вопроса. Во-первых, запланировано первое публичное освещение проблемы, пока что малоизвестной в России. А во-вторых, на рынке пройдут практические занятия по приготовлению блюд из продуктовых остатков. Этим займутся лучшие шеф-повара столицы. Они поделятся своими рецептами, а эксперты по осознанному потреблению объяснят, как правильно выбирать и хранить продукты, чтобы этих остатков было как можно меньше.
Это станет лишь часть масштабного проекта «Смена food waste», направленного на сокращение потерь продовольствия.
«Фонд продовольствия «Русь» поведает о глобальных проблемах, скрытых в холодильниках, покажет, что скрывают торговые сети, где одинокие бананы и некрасивые огурцы встречают старость.
На стенде фонда будут представлены продукты, которые не доходят до прилавков магазинов, посетителям рынка будет предложено подарить им вторую жизнь», — обещают организаторы.
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