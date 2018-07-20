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Как вкусно приготовить мясо?
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Как вкусно приготовить мясо? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Есть ли универсальный рецепт, который подойдёт для приготовления любого мяса?
«Мой любимый рецепт такой, — рассказывает опытный кулинар Елена Андреева. — На килограмм мяса берём столько же репчатого лука, немного соли, растительного масла, дроблёного чёрного перца и небольшой лимон. Мясо режем крупными кусками (примерно 5х5 см). Добавляем резаные лук, лимон и специи. Тщательно перемешиваем, разминая руками. Затем в течение ночи выдерживаем в холодильнике.
Готовим на решётке или в духовке не менее часа. Когда куски легко протыкаются вилкой, мясо можно подавать на стол».
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