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Cмена «Молекулярная кухня» в лагере «InnoCamp»
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Cмена «Молекулярная кухня» в лагере «InnoCamp» 

CHIPS journal 33 минуты назад
Фото: CHIPS journal
С 30 июля по 3 августа в парке «Сокольники» стартует смена «Кухня будущего». В течение 5 дней дети будут знакомиться с молекулярной кухней.
Это не просто модное гастрономическое увлечение. «Кухня будущего» — целая наука, изучающая технологии приготовления пищи и физико-химические изменения, происходящие с продуктами.
Юным кулинарам предстоит опробовать техники сферификации, эспумизации и желирования. Дети научатся придавать обычным блюдам невероятные формы и консистенции. Они приготовят икру из свежего апельсинового сока, замороженный шоколадный ветер, спагетти из зеленого чая и воздушные сферы из йогурта. Будет интересно.
Подробности на сайте.
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