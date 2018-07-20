8 эффективных способов очистки воды — возьмите на заметку!

Сегодня существует масса способов очистки воды, поступающей в дом. Чтобы довести её до состояния, годного к употреблению, в ход идут различные средства — от простых народных до современных технологических. Что выбрать — решать вам, мы лишь расскажем о том, что нам более всего приглянулось.

1. Кипячение

Чтобы избавить воду от находящихся в ней микроорганизмов, её стоит прокипятить. Этот способ — один из самых распространённых, чайник или термопот можно найти практически в любом доме. Но не стоит забывать, что вода долгое время идёт по трубам перед тем, как попасть в кухонный смеситель, поэтому в ней остаётся много окисей железа, хлорных соединений и солей тяжёлых металлов. Они при кипячении выпадают в осадок, в то время как самой воды за счёт испарения становится меньше в процентном соотношении. А это не очень хорошо, потому как любые примеси рано или поздно попадают в организм человека.

2. Отстаивание с кремнием

Кремний известен за свои уникальные бактерицидные свойства, он не требует затрат электроэнергии или каких-либо сил. Достаточно будет лишь купить несколько кусочков силициума в аптеке и бросить их в банку с водой. Десяти граммов вполне хватит на два литра. Через сутки воду можно смело пить, в конце слив лишь ту её часть, что находится на уровне камушка. Помимо кремния, в тех же целях используется шунгит.

3. Заморозка

Заморозка тоже часто применяется с тех самых пор, когда холодильник вошёл в наш обиход. Таким образом удаляются излишки солей, поскольку они замерзают гораздо медленнее чистой воды. Необходимо вылить то, что не превратилось в лёд, а оставшиеся куски растопить. Такая талая вода куда полезнее, чем та же кипячёная, и учитывая простоту способа, совсем неудивительно, что многие им пользуются.

4. Серебро

Его ионы реально очищают воду — именно поэтому столовое серебро так популярно ещё со средних веков. Только, само собой, процесс удаления вредных примесей и ненужных химических соединений происходит не быстро — нужно подождать часов десять. В идеале можно с вечера положить серебряную ложечку на дно банки с водой и лечь спать.

5. Совсем народные методы

Наш народ за долгие века изобрёл массу способов очистки воды. В разной литературе можно встретить такие приёмы, как использование рябиновых гроздей, редиса, листьев черёмухи, луковой шелухи, йода, уксуса, угля, шерсти и вина. Хотя если есть последний ингредиент, то об очистке воды можно уже даже не задумываться. Но мы живём в современном мире, поэтому стоит обратить свой взор на более прогрессивные технологии.

6. Солнечная энергия

Недавно в Израиле была продемонстрирована работоспособная автономная система стоимостью $16 000, которая использует энергию солнца для очистки воды. Это особенно актуально для удалённых от цивилизации мест. Систему разработала компания Sundwater. По замыслу инноваторов, любая грязная вода, поступая в систему, нагревается и испаряется, проходя через специальный параболический отражатель. Конденсат становится свободен от примесей и превращается в питьевую воду. Контроль каждого параметра очистки производится с помощью компьютера.

7. Фильтры

Совсем ничего не нужно самым обыкновенным кувшинным фильтрам, которые также используются практически повсеместно. Требуется только место на столешнице и ежемесячная смена картриджа. То же самое касается и насадок на смеситель, и простых проточных фильтров, которые используются для доочистки воды. Но они не гарантируют полного исключения нежелательных элементов.

8. Специальные системы

Системы многоступенчатой очистки — самый действенный способ очистки воды. Они устанавливаются под раковину, что избавляет интерьер от громадных цилиндрических ёмкостей и добавляет лишь маленький смеситель весьма эстетического внешнего вида. Но есть и куда более изящные решения. Например система подачи воды Grohe Blue Home, благодаря которой можно пить прямо из смесителя. Достаточно лишь переключить режим поворотного регулятора, чтобы набрать в стакан обычную, фильтрованную или даже газированную воду. Светодиодный дисплей наглядно подскажет, что именно поступает из смесителя, а стильный дизайн станет приятным дополнением на вашей современной кухне.

Главное — система занимает так мало места, что способна с лёгкостью поместиться в небольшой кухонный шкафчик! Она также выполняет роль стандартного кухонного смесителя, то есть подаёт и обычную воду. Раздельные водоканалы не дают фильтрованной и водопроводной воде соприкасаться, что, в свою очередь, гарантирует отличное качество и вкус питьевой воды Grohe Blue Home.

Читайте также:

Как правильно выбирать деревянный пол и что нужно о нём знать

Правильно выбираем пуф: 10 самых оригинальных моделей с ценами и адресами магазинов

Возможно ли управлять всем домом одной кнопкой планшета