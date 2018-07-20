Вегетарианство: в чем суть?

В бытовом понимании под вегетарианством подразумевают питание, в котором отсутствуют мясные продукты. Между тем, вегетарианство как явление и как движение гораздо шире и разнообразней. Кроме собственно рациона оно почти всегда несет в себе идеологическую подоплеку, некие убеждения, не позволяющие поедать плоть других живых существ. Давайте попробуем разобраться, что это такое — вегетарианство, и «с чем его едят».

Вегетарианцы — не просто те, кто отказался от мяса, это люди, имеющие определенные убеждения

— не просто те, кто отказался от мяса, это люди, имеющие определенные убеждения

Виды вегетарианства

Виды вегетарианства различаются по степени радикальности отношения к продуктам животного происхождения — от согласия употреблять в пищу продукты животноводства, не связанные напрямую с убийством животных (молоко, яйца), — до категорического неприятия даже тех продуктов, которые произведены животными из растительного сырья (например, мед). Итак, каковы типы или уровни вегетарианства?

Только ли овощи и фрукты &mdash; вегетарианские продукты?

Веганы

Это самая радикальная группа вегетарианцев. Веганы не потребляют никаких продуктов животного происхождения или побочных продуктов животноводства. Поэтому веганы, естественно, не потребляют красного или белого мяса, рыбы или птицы. Они также не едят яиц и молочных продуктов. Веганы не используют мед или пчелиный воск, желатин и любые другие ингредиенты или продукты животного происхождения. Веганы обычно не носят одежды, произведенной из животного сырья, такого как шелк, кожа и шерсть.

Лакто-вегетарианцы

Лакто-вегетарианцы не едят красного или белого мяса, рыбы, птицы и яиц. Однако они употребляют молочные продукты — сыр, молоко, кисломолочные продукты.

Ово-вегетарианцы

Эта вегетарианская группа практикует отказ от мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов. Но яйца и продукты с яйцами в составе для ово-вегетарианцев приемлемы.

Лакто-ово-вегетарианцы

Это самый распространенный тип вегетарианства. Лакто-ово-вегетарианцы не употребляют красного и белого мяса, рыбы или домашней птицы — продуктов, связанных с убийством животных.

Холодильник лакто-ово-вегетарианца

Однако они оставили в своей диете молоко, сыр, кисломолочные продукты, а также яйца — все то, что могут дать животные, не жертвуя своей жизнью.

Поллотарианцы

Поллотарианцами называют людей, придерживающихся диеты, которая ограничивает потребление мяса только домашней птицей и яйцами. Поллотарианцы не потребляют красного мяса, рыбы и морепродуктов. Такой подход называют «полувегетарианской» или «гибкой» диетой.

Пескатарианцы

Подобно предыдущей группе, это сторонники «полувегетарианской» диеты, эти люди ограничивают потребление мяса только рыбой и морепродуктами. Пескатарианцы не употребляют красного и белого мяса, а также птицы.

Флекситарианцы

Флекситарианцами называют тех, кто стремится ограничить употребление мяса, свести его к минимуму и построить диету преимущественно на растениях, но если других вариантов насыщения нет, ест и молочные, и мясные продукты. Это не считается вегетарианской диетой в строгом смысле, но флекситарианцы — тот резерв, из которого пополняются ряды настоящих вегетарианцев.

Что едят вегетарианцы?

Самой распространенной проблемой вегетарианского питания считаются трудности сбалансированной диеты. Существует мнение, что у тех, кто практикует вегетарианский и полувегетарианский образ жизни, в организме образуется дефицит белка, кальция, железа и некоторых витаминов (в частности В12, который есть только в животных продуктах), которые нужны для выживания человека.

Вегетарианцы не считают свое меню бедным — по их мнению, в мире достаточно еды и без убийства животных

Однако сами вегетарианцы считают заблуждением то, что эти вещества не могут быть получены из растительных источников. Как аргумент вегетарианцы указывают на пример крупных животных: слонов, жирафов, лосей, лошадей, коров. Откуда они берут кальций для своих гигантских костей, витамины для своей блестящей шерсти, жиры, чтобы не мерзнуть зимой? Конечно же, из растений! Надо сказать, что иногда медики назначают временную растительную диету (не считая это опасным) при некоторых проблемах со здоровьем, например, для снижения веса, артериального давления, снижения уровня холестерина и пр. Вот далеко не полный список немясных источников белка, кальция и железа. Большинство из них имеют растительное происхождение и используются как веганами, так и вегетарианцами.

Вегетарианские источники белка

Орехи, соевые продукты (тофу, темпе, мисо, соевое молоко, эдамам), семена и ростки, зерна (киноа, амарант), бобовые. Для лакто-ово-вегетарианцев молочные продукты и яйца также являются отличными источниками белка.

Вегетарианские источники железа

Опять же — бобовые растения, такие как фасоль лима, соевые продукты, хлеб, брокколи, финики, меласса (черная патока), горох, рис, макароны, шпинат, орехи (миндаль и бразильские орехи), семена, сухофрукты (чернослив, курага, изюм), капуста, спаржа.

Вегетарианские источники кальция

Многие специи содержат удивительно высокий процент кальция, такие как семена сельдерея, укропа, мака, фенхеля, кунжута, тмина, кориандра, аниса, горчицы и т. д. Свежий базилик также содержит большое количество кальция. Много кальция в соевых и других бобах, миндале и арахисе, тофу, рукколе, капусте и других зеленых овощах, в морских водорослях, инжире, высушенных на солнце помидорах, арахисовом масле. Для невеганов — это еще и сыр, йогурт, молоко и другие молочные продукты, которые являются отличными источниками кальция.

Идеология вегетарианства

Как уже говорилось ранее, в западной культуре (в отличие от восточной) люди редко рождаются вегетарианцами (иными словами, рождаются в семьях, для которых вегетарианский тип питания является естественным).

Не все рождаются вегетарианцами

Чаще всего современный человек приходит к вегетарианству в результате неких взглядов и убеждений. Вот краткий перечень побудительных мотивов, приводящих людей к растительному питанию:

сострадание к животным, отрицание убийства живых существ;

забота о собственном здоровье, уверенность, что растительная диета более здорова для человеческого организма;

забота об экологии окружающего мира, уверенность, что животноводство наносит Земле непоправимый ущерб;

следование некоторым религиозным догмам, которые включают вегетарианство.

Идеология вегетарианства, как и его история, богата разнообразными идеями, событиями и персонажами. Поскольку население Земли продолжает расти, а ресурсы — истощаться, вегетарианство, при всей его противоречивости, показывает человечеству один из путей вперед. Вам также могут быть интересны публикации:

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