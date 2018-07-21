Ещё
Новинки середины лета: тепло, горячо и еще горячее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новинки середины лета: тепло, горячо и еще горячее 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Удобно, полезно и вкусно, пожалуй главное, что ожидает вас этим летом. Что ни день новое мороженое, умная техника иновый кофе. Все. что только душа пожелает.
Два в одном
Бренд Hotpoint запускает новую линейку паровых шкафов. Модели обладают достоинствами полноценного духового шкафа и пароварки. Пользователям доступны три программы приготовления с использованием пара. Инновационные технологии и интуитивно-понятное управление позволяют с легкостью приготовить полезную пищу с сохранением полезных свойств. Новая линейка паровых шкафов выполнена в традиционном стиле бренда Hotpoint. Отделка из нержавеющей стали сочетается с утонченными линиями и минималистичными деталями. Продуманная конструкция позволит моделям не только органично вписаться в современную кухню, но стать помощником в приготовлении блюд.
Мороженое без сахара — наслаждение без сожаления!
Российский производитель итальянского мороженого — джелато из органического молока и натуральных ингредиентов «My Gelato» представляет новую линейку замороженных десертов, не содержащих в составе сахар. Ассортимент состоит из четырех самых распространенных и востребованных потребителями вкусов: клубника, шоколад, ваниль и фундук на кокосовом молоке. Поддерживая мировой тренд на полезное и правильное питание, в новом джелато вместо сахара содержится натуральный сахарозаменитель — эритритол, который производится из 100% природного сырья и практически не имеет калорийности. Продукт также подойдет людям, которые не употребляют сахар по медицинским показаниям, так как теперь в нем нулевой гликемический и инсулиновый индексы. Калорийность новых вкусов джелато ниже, чем в любом другом промышленном мороженом.
### Линейка эспрессо капсул от Starbucks
Выберите свой любимый вид эспрессо капсул Starbucks в кофейнях и насладитесь ароматом свежесваренного кофе из любимой домашней кружки. Впервые Starbucks представил в России линейку из четырех видов эспрессо капсул, совместимых с кофемашинами системы Nespresso®: Espresso Roast, Guatemala Antigua, Kenya и Colombia. Теперь каждый гость может приготовить свою идеальную чашку кофе Starbucks, не выходя из дома. Новые эспрессо капсулы Starbucks состоят из 100% высококачественных зерен Арабики, выращенных с соблюдением всех требований и стандартов сети кофеен. Starbucks предлагает гостям богатый выбор популярных сортов кофе для домашнего приготовления.
Фото: архив компнпаний, shutterstock.com
Passion.ru: последние новости
7 легких летних завтраков на любой вкус Продукт недели: кефир Тест: знаете ли вы, как пьют чай в разных странах?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с очень большим размером груди8
Тест: какая работа вам подходит11
«Недотрогу она строила только со мной»64
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини18
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение