30 лучших блюд с лисичками в ресторанах Петербурга

Несмотря на жару, сезон лисичек в общепите наступил вовремя. Ньокки, птитим, пицца, гречневый мусс и варенье — с ними готовят все: мы собрали лучшие спецпредложения.

Классика Жареные грибы с картошкой — гастрономическая пара из разряда вечных ценностей. Так, по классике, их готовят в «Рыбе на даче», «Мари Vanna», в Terrassa к этим ингредиентам добавляют крымский лук и трюфель. Близкая по духу вариация — томленые грибы в сметане: за ними идите в «Русскую рюмочную №1». В «Миндаль Cafe» у Марины Наумовой с лисичками лепят вареники, тоже посконный рецепт.

Итальянская кухня У Арама Мнацаканова лисички кладут во все главные итальянские блюда: в «Рыбе» с ними делают лингвини и ризотто, в «Пробке» ими щедро посыпают пиццу с гуанчиале — сыровялеными свиными щеками. Похожая позиция есть и в Jerome: Антонио Фреза добавил в пиццу на пшеничном тесте очень много лисичек (300 граммов!) и несколько слайсов лардо, которое тает на горячей начинке и придает блюду необходимую сочность. В Duo заказывайте ньокки с лисичками, пармезаном и трюфельным соусом, в ресторане Terrassa — казаречче с кедровыми орешками.

Закуски В «Пробке» пробуйте тартар из говядины с лисичками и черным трюфелем, в «Компании» — брускетту. В «Белке» повара маринуют лисички с луком, чесноком и специями, в The Repa — в винном соусе и подают на лепешке из печи с красным сладким луком и домашней сметаной из пастернака, сверху — немного пудры из ароматного масла, что делает закуску очень красивой, но сладковатой. В «Мари Vanna» заказывайте с сезонным специалитетом жульены. В «Миндаль Cafe» — слоеный пирог, который идеально дополнит куриный бульон.

К мясу В мясных блюдах лисички служат сопровождением основного продукта. В гастробаре «Компания» грибы идут в бефстроганов, в Duo — к говядине под трюфельным соусом, в Bruxelles — к медальону из северного оленя, в «Блоке» — к стейку из оленины в черном кускусе, в «Тартарбаре» — к филе оленя. В ресторане «Наша Dacha» лисички выпаривают в вине и хересе и подают с рагу из каре ягненка.

Супы Самый вкусный крем-суп делают в The Repa: легкая текстура, концентрированный вкус плюс пряные травы и печеный картофель. В «Блоке» обязательно закажите капучино из лисичек под снегом из копченой сметаны: в него добавляют слайсы из оленины и миндаля. Классический крем-суп с лисичками можно найти в «Мари Vanna» и Mindal cafe. На Terrassa и без того душистый бульон посыпают розмарином и свежей зеленью. В Gent варят Дюббари — французский крем-суп из цветной капусты и лука-порея.

Экзотика Пельмени с лисичками в «Блоке» придумали томить в арахисовой пасте со шпинатом: они оставляют приятное послевкусие и избавляют от желания заказать что-нибудь сладкое. В The Repa Игорь Зорин добавляет лисички в птитим, сваренный в миндальном молоке, — и это нежнейший сливочно-грибной дуэт, ничего лишнего. И пожалуй, самое необычное прочтение классического сочетания крупы и грибов предложили в Terrassa: тут на десерт готовят мусс из гречки с вареньем из лисичек. А если готовы рискнуть — отправляйтесь в заведения Italy или ресторан «Москва»: там можно добавить лисички в любое блюдо по своему вкусу.