Сладкая польза: 10 сухофруктов вместо лекарств

СодержаниеЧернослив для пищеваренияМандарин против простудыКизил для очищения организмаИнжир для нормализации работы ЖКТВишня как природный антисептикАнанас для ускорения обменных процессовИзюм как успокоительноеПерсики для восстановления силГруша в качестве мочегонногоКурага для сердца и сосудов

Польза сухофруктов известна человечеству с давних времен. Люди сушили фрукты, чтобы можно было круглый год восполнять запасы ценных элементов в организме. Их брали с собой в рейс мореплаватели и давали больным лекари, а в Китае была традиция дарить сухофрукты близким людям. Сегодня сушеными фруктами никого не удивить, но далеко не все знают, какие из них самые полезные и как правильно их употреблять.

Чернослив для пищеварения

В нем много клетчатки, ценных элементов и кислот, которые нормализуют давление и ускоряют обменные процессы. Чернослив положительно влияет на пищеварение, способствует работе кишечника. Особенно полезно его употреблять, если наблюдается тяжесть в желудке, вздутие. Достаточно съесть несколько штук чернослива — и пища быстрее переварится.

Но чернослив довольно калорийный, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Факт!

Правильно подготовленные сухофрукты — продукт полностью натуральный. В процессе сушки вода уходит, а все ценные элементы остаются. В таком концентрированном виде витамины и микроэлементы могут храниться всю зиму.

Мандарин против простуды

Мандарин содержит много микро— и макроэлементов, витаминов, а древние лекари считали этот сухофрукт эффективным средством против грибков. Регулярное его употребление способствует уменьшению застоев крови, меньше беспокоят отеки. Это также отличное средство от простуды. Он помогает быстрее восполнить запас сил после болезни.

Кизил для очищения организма

Этот сухофрукт оказывает желчегонное действие. Кизил способствует мягкому очищению организма.

В составе кизила много витамина С, эфирное масло и другие ценные элементы, поэтому он полезен при простуде.

А вы знали?

Если съедать каждый день 5 штук фиников или чернослива, проблем со стулом не будет никогда.

Инжир для нормализации работы ЖКТ Он содержит очень много железа — в этом фрукте его даже больше, чем в яблоке. Он улучшает тон кожного покрова, помогает бороться с сухим кашлем. А также в составе есть калий, йод, фосфор и другие элементы.

Инжир способствует работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимулирует аппетит. Он действует как мягкое мочегонное средство и благотворно влияет на функционирование почек. Его полезно есть при гипертонии, венозной недостаточности, тахикардии.

Совет!

Чтобы сухофрукты лучше усваивались организмом, перед употреблением их нужно замочить на 1,5 — 3 часа в холодной воде. Благодаря этому уйдут все вредные вещества, которые могли остаться после обработки растений.

Вишня как природный антисептик

В ее составе находится пектин — он «связывает» химические соединения и способствует их выводу из организма. Эта свойство сушеной вишни особенно важно для тех, кто живет в больших городах.

А еще вишня — отличный антисептик, она оказывает отхаркивающее действие. Поэтому ее нужно употреблять при простуде. Йод, находящийся в составе, помогает при склерозе. Вишня способствует снятию судорог.

Ананас для ускорения обменных процессов

Даже в сушеном виде ананас помогает продлить молодость — его антиоксидантные свойства сохраняются. Органические кислоты ускоряют процессы обмена.

В составе есть ферменты, которые способствуют пищеварению и снимают воспаление. Ананас рекомендуют употреблять при малокровии, недугах сердца.

Попробуйте!

Отличный перекус — сухие яблочные чипсы. Тоненькие высушенные дольки не содержат жиров и лишних калорий, но при этом богаты полезными элементами. Такие чипсы утоляют голод, восполняют запасы витаминов и микроэлементов в организме и не вредят фигуре.

Изюм как успокоительное

Сушеный виноград действует как успокоительное — это отличное средство от раздражительности. Чувствуете, что начинаете «закипать» — съешьте горсть изюма.

Изюм способствует регенерации тканей, благоприятно влияет на сердце и сосуды. В нем много витаминов группы В, микроэлементов. Регулярное употребление спасает от слабости и усталости.

А вы знали?

Сушеная клюква поможет предотвратить развитие кариеса. После каждого приема пищи необходимо медленно разжевать две-три ягодки.

Персики для восстановления сил Сушеные персики содержат много витамина А, железа, калия, меди. Благодаря своему составу, они помогают быстрее восстановиться после нагрузок, укрепляют иммунитет. Они улучшают работу желчного пузыря, способствуют нормализации уровня гемоглобина.

Сушеные персики рекомендуют употреблять при токсикозе, железодефицитной анемии. Регулярное применение помогает устранить процессы брожения в кишечнике — они оказывают мягкое слабительное действие, нормализуют стул.

Груша в качестве мочегонного

Сушеная груша оказывает мочегонное действие — выводит из организма лишнюю жидкость. Ее можно использовать в качестве жаропонижающего и дезинфицирующего средства. Клетчатка, которая входит в состав, очищает кишечник и нормализует пищеварение.

Сухофрукт рекомендуется употреблять людям, которые проходят лечение поджелудочной железы.

Курага для сердца и сосудов

Она способствует расширению и очищению сосудов. Благодаря большому содержанию магнию, курага уменьшает спазмы сосудов, способствует улучшению кровотока. В результате нормализуется питание головного мозга.

Магний необходим женщинам в положении, поэтому им полезно есть курагу. Она нормализует тонус матки, повышает гемоглобин, насыщает организм витаминами и ценными элементами.

Хранить сухофрукты нужно в сухом прохладном месте — тогда они долго не утратят свои целебные свойства.

Комментарий экспертаЕлизавета Киселева, эндокринолог и диетолог

Сухофрукты наверняка выручали ни одну хозяйку, когда нужно зимой сварить вкусный компот или полезный отвар, чтобы справиться с простудой или расстройством пищеварения. Такой привычный продукт часто сводят в ранг заменителя фруктов, но на самом деле — это природное «лекарство», которое действует мягко и щадяще.

Помимо традиционной кураги или чернослива, можно сушить и другие фрукты. Например, лимон. Это антисептик, который станет подспорьем в борьбе с простудой или ОРВИ. Его можно использовать и в качестве профилактики.

Финик — «заморский» гость, который завоевал всеобщую любовь. Этот сухофрукт заменяет сладости и полезен для здоровья. Он помогает бороться с изжогой, налаживает пищеварительные процессы. Регулярное употребление способствует замедлению процесса старения клеток.

В рационе должны быть все виды сухофруктов — каждый полезен по-своему. Можно чередовать их употребление, но злоупотреблять не стоит.

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