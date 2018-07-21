7 оригинальных десертов с черникой 

Все мы знаем с детства, что черника полезна для зрения. Но это лишь одна причина, по которой стоит полюбить эту ягоду. Еще она понижает уровень сахара в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает преждевременное старение, помогает противодействовать инфекционным заболеваниям и избавиться от лишних килограммов… Продолжать можно еще долго, так что смело добавляйте эту ягоду в свой рацион.
Рецептов с черникой немало, мы же выбрали для вас самые интересные десерты, которые, кстати, несложно приготовить.
Этот рецепт — признание любви к самой полезной ягоде в мире. По мнению автора рецепта, эта чудо-ягода имеет лишь один недостаток — пятна от черники плохо отстирываются. Так что будьте осторожны во время приготовления.
Просеять муку в миску. Добавить сахар и размягченное сливочное масло, перемешать, добавить яйцо и замесить тесто.
Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.
Груши нарезать тонкими ломтиками, обрезав сердцевинки.
Чернику и грушу поместить в маленькую кастрюлю, добавить немного воды, ванильный сахар и крахмал. Тщательно перемешать, а затем нагревать в течение 3-5 минут. Снять с огня и дать остыть.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом.
Раскатать 2/3 теста на столе, присыпанном мукой. Переложить раскатанное основание пирога в форму, разровнять, выложить сверху остывшую начинку.
Раскатать оставшуюся часть теста и накрыть им начинку. С помощью вилки прижать тесто по бокам.
Выпекать в духовке около 30-40 минут до золотистого цвета.
Эти шоколадные пирожные сведут с ума кого угодно. Только представьте, как на вашу кухню сбегаются домочадцы, почуявшие аромат вишни вперемешку с шоколадом. Будьте осторожны: пирожные разлетаются с молниеносной скоростью.
Разогреть духовку до 180 °C.
Удалить косточки из вишни.
Растопить шоколад и масло в кастрюле, дать немного остыть.
Взбить яйца с сахаром до густой пены с помощью миксера. Добавить сметану, тщательно перемешать. Медленно добавляя расплавленный шоколад, взбивать смесь с помощью миксера.
Просеять муку, разрыхлитель и какао-порошок. Добавить в тесто и смешать до однородного теста.
Аккуратно смешать с тестом чернику и вишню.
Форму выложить бумагой для выпечки. Выложить в форму тесто и равномерно распределить.
Поместить будущие пирожные в разогретую духовку и выпекать 25-30 минут.
Достать из духовки, дать остыть, затем нарезать на квадраты.
Этот пирог удивительным образом обходится без сахара и пшеничной муки, здесь нет ни йогурта, ни молока, ни сливочного сыра. Однако он получается невероятно вкусным и нежным. За счет чего? Рассказываем.
Бананы, миндальное масло, кокосовое масло, миндальное молоко и яйца положить в миску и измельчить с помощью блендера. Должна получиться вязкая однородная масса.
Натереть цедру половины лимона на терке.
Смешать кокосовую и гречневую муку, разрыхлитель, корицу, лимонную цедру и соль, добавить в банановую смесь, помешивая венчиком. Должно получиться довольно жесткое тесто. Если оно слишком тугое, добавьте немного миндального молока.
Разогреть духовку до 175 градусов.
Выложить форму бумагой для выпечки.
Выложить в форму одну треть теста, добавить к ней половину черники. Выложить еще треть теста, добавить оставшуюся чернику, сверху выложить остатки теста.
Выпекать в духовке около 50 минут.
Мечта для всех любителей шоколада: сливочно-шоколадный ганаш на хрустящем печенье, украшенный черникой. Это небольшое произведение искусства не нуждается в духовке и потребует только немного места в холодильнике.
Для основы
Для начинки
Очистить печенье Oreo от кремовой начинки и измельчить с помощью блендера.
Растопить сливочное масло и 30 г темного шоколада на водяной бане и смешать с крошкой из печенья.
Выложить смесь в форму, утрамбовать с помощью ложки и убрать в холодильник на 30 минут.
Приготовить начинку.
В небольшой кастрюле нагреть сливки и расплавить в них шоколад. Необходимо часто помешивать шоколадно-сливочную смесь и не допустить закипания. Когда шоколад полностью расплавится, снять кастрюлю с плиты и добавить ванилин.
Начинку остудить и равномерно распределить в форме. Вернуть в холодильник на 20 минут.
Через 20 минут достать торт и равномерно распределить чернику по поверхности. Убрать десерт в холодильник минимум на 1 час.
Эти простые в приготовлении кексы с черникой отлично сочетаются как с ароматным чаем, так и с кофе. Хотите есть их вприкуску с теплым молоком? Тоже неплохая идея!
Разогреть духовку до 180 °C.
Смазать форму для кексов сливочным маслом.
Растопить сливочное масло в маленькой кастрюле, снять с огня и слегка остудить.
Просеять муку и сахарную пудру в миску и перемешать с молотым миндалем.
Поместить яичные белки в другую миску и взбить с помощью миксера в густую пену.
Аккуратно смешать яичные белки с мучной смесью, затем добавить растопленное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешать.
Заполнить форму для кексов тестом на 2/3. Положить сверху каждого кекса немного черники.
Выпекать кексы в духовке около 20 минут, пока они не станут слегка золотистыми.
Достать кексы из духовки, дать им остыть и посыпать сахарной пудрой.
Этот роскошный йогуртовый торт станет украшением любого стола. Причем он не требует выпечки. Все, что вам нужно — это два вида йогурта, черника и любое печенье.
Выложить форму бумагой для выпечки.
Желатин замочить водой.
Печенье измельчить с помощью блендера, смешать с миндальной мукой и выложить в форму для выпечки, утрамбовав ложкой.
Распустившийся желатин нагреть в небольшой кастрюле до полного растворения. Не допускать закипания! Снять с огня и дать немного остыть.
Смешать греческий йогурт с 75 граммами сахара, затем добавить туда 2/3 желатина, тщательно перемешать. Выложить смесь на основу и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
Смешать черничный йогурт с 45 граммами сахара, добавить оставшийся желатин, тщательно перемешать. Выложить смесь на основу и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Достать торт из холодильника и выложить сверху вымытую и высушенную чернику.
Подавать охлажденным.
Этот черничный пирог с манго получается очень нежным и здорово освежает летом. Готовится он довольно быстро, и пусть это станет еще одной веской причиной отдать ему предпочтение.
Предварительно разогреть духовку до 180 °C.
Взбить масло, сахар и яйца в течение 3 минут с помощью блендера.
Добавить йогурт и перемешивать еще 2 минуты.
Смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавлять к смеси, тщательно перемешивая. Должно получиться гладкое тесто.
Выложить форму бумагой для выпечки и заполнить ее тестом.
Очистить манго и нарезать на небольшие кусочки.
Выложить кусочки манго и чернику на тесто и убрать в духовку.
Выпекать 45-50 минут, затем достать из духовки, дать остыть и посыпать сахарной пудрой.