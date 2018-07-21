7 оригинальных десертов с черникой

Все мы знаем с детства, что черника полезна для зрения. Но это лишь одна причина, по которой стоит полюбить эту ягоду. Еще она понижает уровень сахара в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему, предотвращает преждевременное старение, помогает противодействовать инфекционным заболеваниям и избавиться от лишних килограммов… Продолжать можно еще долго, так что смело добавляйте эту ягоду в свой рацион.

Рецептов с черникой немало, мы же выбрали для вас самые интересные десерты, которые, кстати, несложно приготовить.

Этот рецепт — признание любви к самой полезной ягоде в мире. По мнению автора рецепта, эта чудо-ягода имеет лишь один недостаток — пятна от черники плохо отстирываются. Так что будьте осторожны во время приготовления.

Просеять муку в миску. Добавить сахар и размягченное сливочное масло, перемешать, добавить яйцо и замесить тесто.

Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.

Груши нарезать тонкими ломтиками, обрезав сердцевинки.

Чернику и грушу поместить в маленькую кастрюлю, добавить немного воды, ванильный сахар и крахмал. Тщательно перемешать, а затем нагревать в течение 3-5 минут. Снять с огня и дать остыть.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом.

Раскатать 2/3 теста на столе, присыпанном мукой. Переложить раскатанное основание пирога в форму, разровнять, выложить сверху остывшую начинку.

Раскатать оставшуюся часть теста и накрыть им начинку. С помощью вилки прижать тесто по бокам.

Выпекать в духовке около 30-40 минут до золотистого цвета.

Эти шоколадные пирожные сведут с ума кого угодно. Только представьте, как на вашу кухню сбегаются домочадцы, почуявшие аромат вишни вперемешку с шоколадом. Будьте осторожны: пирожные разлетаются с молниеносной скоростью.

Разогреть духовку до 180 °C.

Удалить косточки из вишни.

Растопить шоколад и масло в кастрюле, дать немного остыть.

Взбить яйца с сахаром до густой пены с помощью миксера. Добавить сметану, тщательно перемешать. Медленно добавляя расплавленный шоколад, взбивать смесь с помощью миксера.

Просеять муку, разрыхлитель и какао-порошок. Добавить в тесто и смешать до однородного теста.

Аккуратно смешать с тестом чернику и вишню.

Форму выложить бумагой для выпечки. Выложить в форму тесто и равномерно распределить.

Поместить будущие пирожные в разогретую духовку и выпекать 25-30 минут.

Достать из духовки, дать остыть, затем нарезать на квадраты.

Этот пирог удивительным образом обходится без сахара и пшеничной муки, здесь нет ни йогурта, ни молока, ни сливочного сыра. Однако он получается невероятно вкусным и нежным. За счет чего? Рассказываем.

Бананы, миндальное масло, кокосовое масло, миндальное молоко и яйца положить в миску и измельчить с помощью блендера. Должна получиться вязкая однородная масса.

Натереть цедру половины лимона на терке.

Смешать кокосовую и гречневую муку, разрыхлитель, корицу, лимонную цедру и соль, добавить в банановую смесь, помешивая венчиком. Должно получиться довольно жесткое тесто. Если оно слишком тугое, добавьте немного миндального молока.

Разогреть духовку до 175 градусов.

Выложить форму бумагой для выпечки.

Выложить в форму одну треть теста, добавить к ней половину черники. Выложить еще треть теста, добавить оставшуюся чернику, сверху выложить остатки теста.

Выпекать в духовке около 50 минут.

Мечта для всех любителей шоколада: сливочно-шоколадный ганаш на хрустящем печенье, украшенный черникой. Это небольшое произведение искусства не нуждается в духовке и потребует только немного места в холодильнике.

Для основы

Для начинки

Очистить печенье Oreo от кремовой начинки и измельчить с помощью блендера.

Растопить сливочное масло и 30 г темного шоколада на водяной бане и смешать с крошкой из печенья.

Выложить смесь в форму, утрамбовать с помощью ложки и убрать в холодильник на 30 минут.

Приготовить начинку.

В небольшой кастрюле нагреть сливки и расплавить в них шоколад. Необходимо часто помешивать шоколадно-сливочную смесь и не допустить закипания. Когда шоколад полностью расплавится, снять кастрюлю с плиты и добавить ванилин.

Начинку остудить и равномерно распределить в форме. Вернуть в холодильник на 20 минут.

Через 20 минут достать торт и равномерно распределить чернику по поверхности. Убрать десерт в холодильник минимум на 1 час.

Эти простые в приготовлении кексы с черникой отлично сочетаются как с ароматным чаем, так и с кофе. Хотите есть их вприкуску с теплым молоком? Тоже неплохая идея!

Разогреть духовку до 180 °C.

Смазать форму для кексов сливочным маслом.

Растопить сливочное масло в маленькой кастрюле, снять с огня и слегка остудить.

Просеять муку и сахарную пудру в миску и перемешать с молотым миндалем.

Поместить яичные белки в другую миску и взбить с помощью миксера в густую пену.

Аккуратно смешать яичные белки с мучной смесью, затем добавить растопленное масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешать.

Заполнить форму для кексов тестом на 2/3. Положить сверху каждого кекса немного черники.

Выпекать кексы в духовке около 20 минут, пока они не станут слегка золотистыми.

Достать кексы из духовки, дать им остыть и посыпать сахарной пудрой.

Этот роскошный йогуртовый торт станет украшением любого стола. Причем он не требует выпечки. Все, что вам нужно — это два вида йогурта, черника и любое печенье.

Выложить форму бумагой для выпечки.

Желатин замочить водой.

Печенье измельчить с помощью блендера, смешать с миндальной мукой и выложить в форму для выпечки, утрамбовав ложкой.

Распустившийся желатин нагреть в небольшой кастрюле до полного растворения. Не допускать закипания! Снять с огня и дать немного остыть.

Смешать греческий йогурт с 75 граммами сахара, затем добавить туда 2/3 желатина, тщательно перемешать. Выложить смесь на основу и убрать в холодильник минимум на 30 минут.

Смешать черничный йогурт с 45 граммами сахара, добавить оставшийся желатин, тщательно перемешать. Выложить смесь на основу и убрать в холодильник минимум на 2 часа.

Достать торт из холодильника и выложить сверху вымытую и высушенную чернику.

Подавать охлажденным.

Этот черничный пирог с манго получается очень нежным и здорово освежает летом. Готовится он довольно быстро, и пусть это станет еще одной веской причиной отдать ему предпочтение.

Предварительно разогреть духовку до 180 °C.

Взбить масло, сахар и яйца в течение 3 минут с помощью блендера.

Добавить йогурт и перемешивать еще 2 минуты.

Смешать муку с разрыхлителем и постепенно добавлять к смеси, тщательно перемешивая. Должно получиться гладкое тесто.

Выложить форму бумагой для выпечки и заполнить ее тестом.

Очистить манго и нарезать на небольшие кусочки.

Выложить кусочки манго и чернику на тесто и убрать в духовку.

Выпекать 45-50 минут, затем достать из духовки, дать остыть и посыпать сахарной пудрой.