Делаем заготовки на зиму: гид по заморозке

Сезон свежих овощей и фруктов скоро закончится, но его можно продлить, заморозив любимые продукты на зиму. При заморозке в плодах сохраняется весь витаминный состав. А вот в плане вкусовых качеств и внешнего вида замороженных фруктов и овощей — увы, далеко не всегда удается сохранить первоначальные свойства продуктов. Чтобы ваши заготовки не расплылись и не потемнели, а также не стали безвкусной и бесполезной массой, нужно знать правила заморозки.

Делимся с вами списком полезных нюансов, которые помогут наслаждаться любимыми фруктами и овощами круглый год.

Когда нет свежих томатов, у многих хозяек возникают сложности с приготовлением любимых блюд. Помидоры чуть ли не самый распространенный овощ, который входит в состав большинства первых и вторых блюд. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, летом можно сделать заготовки.

Томаты можно замораживать целиком, кольцами или дольками. Для этого отобранные и плотные плоды сначала нужно погрузить ненадолго в кипяток, а затем снять с них кожицу и разрезать. Сделанные заготовки равномерно распределить на поддоне и выдержать в морозных условиях в течение суток. После этого затвердевшие овощи нужно разложить по пакетам и отправить в морозильную камеру.

Не менее удобным способом сохранить томаты и их полезный состав считается заморозка в виде пюре. Для этого перебитые в блендере томаты нужно просто разлить по формочкам для льда, а после их полной заморозки переложить в пакеты.

Любите зелень, но считаете что нет смысла ее замораживать? Напрасно! Заморозить можно все, было бы желание. Но в хранении зелени есть несколько важных моментов, которые стоит учесть. Так, к примеру, укроп, петрушка, базилик и кинза способны намного дольше остальных видов зелени сохранять свой полезный состав, но при длительном хранении практически полностью лишаются своего аромата.

Зеленый лук и салат вообще не годятся для заморозки: эти продукты после заморозки становятся водянистыми, теряют выраженный вкус и аромат. А вот лук порей, наоборот, отлично показывает себя в качестве заготовки на зиму. По своему вкусу и виду он практически не будет отличаться от свежего аналога.

Замораживать любимую зелень можно пучками или в нарезанном виде в специальных контейнерах. В них продукт дольше хранится без изменений своих вкусовых качеств.

Капуста — лучший вариант для замораживания. Ее можно хранить как в целом виде, так и соцветиями. Конечно, свежий салат из замороженной цветной капусты и брокколи вряд ли удастся сделать, так как при замораживании они становятся более хрупкими. А вот голубцы, рагу, всевозможные начинки для пирогов и заготовки для супов и борщей с их добавлением получаются отменными. И, что самое главное, полезными.

Если вы хотите наслаждаться капустой вне зависимости от сезона, обязательно ее заморозьте. Для этого разберите капусту на соцветия, опустите в кипяток и бланшируйте в течение 2 минут. Так капуста сохранит свой цвет и после разморозки не станет более жесткой. После переложите овощ в воду с кубиками льда, а затем хорошенько просушите каждое соцветие. Перед отправкой в морозильную камеру разложите овощи в вакуумные пакеты и откачайте из них воздух.

Заморозка болгарского перца на зиму — мероприятие, полезное во всех отношениях. Так можно обеспечить близких людей вкусными блюдами с участием этого овоща зимой, сохранить максимальное количество витаминов и минералов в нем, а также существенно сэкономить. Замороженный перец можно использовать для фарширования, приготовления блюд в духовке и в мультиварке. От того, какими будут дальнейшие кулинарные планы относительно перца, и будет зависеть форма его хранения.

Если перец будет использоваться для приготовления первых блюд, то хранить его лучше в виде тонких колец или соломки. Предварительно нарезанные овощи нужно выложить на поддон и заморозить, а после этого уже расфасовать по пакетам и отправить на хранение в морозильную камеру.

Если перец замораживается для фарширования, то придется провести несколько манипуляций. Дело в том, что целый перец занимает много места в морозилке. Чтобы как можно компактнее разместить овощ в камере, перед замораживанием перец лучше бланшировать. Для этого просто опустите очищенный перец в кипящую воду на 30 секунд и после остудите его. Вложите один перец в другой и поместите в морозилку. Так ваш перец точно не сломается и в морозилке разместиться более компактно.

В заморозке кабачков на зиму важным моментом считается именно отбор. В качестве овощей, предназначенных для зимовки, особенно хороши молодые кабачки с тонкой кожурой, мелкими и не до конца сформировавшимися семечками. Перед отправкой в морозилку такие овощи тщательно промываются, просушиваются и нарезаются в виде колец или продольно. Кусочки овоща сохранят свою целостность и вкус, если их распределить по поддону в один слой и отправить на мороз на 6-8 часов. После такого режима заготовки уже можно будет фасовать по пакетам и компактно укладывать в морозильную камеру.

Если же кабачки замораживаются с целью приготовления из них котлет или кабачковых оладьев, то овощ можно заморозить в тертом виде. Для этого предварительно кабачки натирают на терке и слегка отжимают излишнюю влагу. При желании в массу из кабачков можно также ввести морковь и порей.

Замораживание красной и черной смородины позволяет лакомиться вкусными и полезными ягодами на протяжении всего года. Особенно важно есть ягоды смородины в период авитаминоза, когда организм нуждается в дополнительной поддержке витаминами и энергией. Но для того, чтобы смородина не повреждалась в ходе заморозки и не теряла своего вкуса, во-первых, нужно отбирать только средние и крупные ягоды. А во-вторых, только в меру спелые, сухие и без каких-либо повреждений.

Хранить в морозильной камере целую смородину лучше в пищевых контейнерах, а в перетертом виде — с добавлением сахара в небольших емкостях.

Есть клубнику и получать от нее максимум пользы можно круглый год. Самый быстрый и здоровый способ запастись ягодами клубники на зиму — заморозить их целиком. Такие ягоды в процессе хранения практически не теряют своих первоначальных форм и вкусовых качеств, поэтому прекрасно подходят для приготовления и украшения различных десертов.

Но если клубника очень сочная и крупного размера, то перед заморозкой ее лучше предварительно разрезать пополам. Затем чистые ягоды нужно плотно разложить в пищевые контейнеры и присыпать сахаром. Не переживайте, если ягоды пустят сок — это даже лучше! Из клубничного сока потом можно будет приготовить вкусный компот или коктейль.

Абрикос очень полезный и вкусный фрукт, которого так не хватает зимой. При заморозке плоды полностью сохраняю каротин, органические кислоты и витамины, поэтому абрикос может стать отличной поддержкой для вашего иммунитета зимой. Хранить абрикос в морозилке можно в целом или пюрированном виде. В целом виде замороженные плоды занимают больше места в морозилке, да и подходят разве что для приготовления компотов.

Если вы хотите разместить полезный фрукт более компактно, отдавайте предпочтение хранению в пюрированном виде. Для этого абрикосы предварительно нужно избавить от косточек и отправить в блендер. Абрикосовую массу нужно тщательно перебить и потом добавить в нее сахар. В отличие от целых плодов, в пюрированном виде вкус абрикос более насыщенный. Поэтому пюре может стать отличным дополнением к любимым десертам, в небольших количествах может использоваться для приготовления пикантных соусов и начинок для пирогов.