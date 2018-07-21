Рецепт дня: Апельсиновый сахар

Что вы обычно делаете с корочками от апельсинов? Неужели выбрасываете? Никогда не делайте так больше! Ибо за 10–15 минут ненужные на первый взгляд корочки можно превратить в невероятно крутую штуку — ароматный апельсиновый сахар.

Ярко-желтый, благоухающий цитрусами, с приятным апельсиновым вкусом сахар — прекрасное дополнение к любым видам выпечки, оладушкам, блинчикам, сырникам, кашам… Его можно использовать для декорирования пирогов, куличей, печенья и булочек. А если добавить только одну ложечку такого сахара в привычную ординарную чашку кофе или чая, напиток заиграет новыми красками и ароматами.

А приготовить его проще, чем сварить яйца:

1. Тщательно вымойте апельсины щеткой и обдайте кипятком, чтобы удалить восковой налет, которым поставщики нередко покрывают плоды. Обсушите апельсины, снимите с них цедру (только оранжевый слой).

2. Соедините сахар с апельсиновой цедрой, хорошенько перемешайте все руками, втирая апельсиновое масло в кристаллики сахара.

3. Выложите ароматный сахар на сухую чистую поверхность, дайте ему полностью просохнуть в течение суток. Ах, какой дома стоит в это время чудесный аромат!

4. Просушенный сахар пересыпьте в блендер и измельчите импульсными движениями. Наша задача не превратить сахар в пудру, а лишь разбить образовавшиеся при сушке комочки и сделать продукт более однородным.

Храните апельсиновый сахар в посуде с герметичной крышкой, чтобы его аромат не улетучился.