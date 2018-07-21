Рецепт дня: освежающий овощной салат

230 calories

Летний салат с огурцом и нутом

Лёгкий салат из свежего огурца, консервированного нута и зелени с заправкой на основе йогурта. Летний салат с огурцом и нутом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 230 ккал

Ингредиенты

Огурец (длинноплодный) 1 шт. Нут (консервированный) 1 банка Лук (красный) ¼ шт. Петрушка (нарезанная) ¼ стакана Мята (свежая нарезанная) ¼ стакана Йогурт (греческий) ¼ стакана Масло (оливковое) ¼ стакана Лимон (сок) 2 ст. л. Чеснок 2 зубчика Соль 1 щепотка

Нарежьте огурец тонкими кружочками, а лук — тонкими полукольцами.

Смешайте в большом салатнике огурец и лук с нутом и мелко нарезанной петрушкой и мятой.

Приготовьте заправку: смешайте в миске йогурт, оливковое масло, сок лимона, мелко нарезанный чеснок и щепотку соли.

Заправьте салат получившимся соусом и перемешайте. Готово!

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