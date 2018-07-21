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Рецепт дня: освежающий овощной салат
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Рецепт дня: освежающий овощной салат 

The Challenger 32 минуты назад
Фото: The Challenger
230 calories
Летний салат с огурцом и нутом
Лёгкий салат из свежего огурца, консервированного нута и зелени с заправкой на основе йогурта. Летний салат с огурцом и нутом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 230 ккал
Ингредиенты
Огурец (длинноплодный) 1 шт. Нут (консервированный) 1 банка Лук (красный) ¼ шт. Петрушка (нарезанная) ¼ стакана Мята (свежая нарезанная) ¼ стакана Йогурт (греческий) ¼ стакана Масло (оливковое) ¼ стакана Лимон (сок) 2 ст. л. Чеснок 2 зубчика Соль 1 щепотка
Нарежьте огурец тонкими кружочками, а лук — тонкими полукольцами.
Смешайте в большом салатнике огурец и лук с нутом и мелко нарезанной петрушкой и мятой.
Приготовьте заправку: смешайте в миске йогурт, оливковое масло, сок лимона, мелко нарезанный чеснок и щепотку соли.
Заправьте салат получившимся соусом и перемешайте. Готово!
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Запись «Рецепт дня: освежающий овощной салат» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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