Запад отказался от ядовитого пальмового масла, утопив нем Россию

Отныне вся «молочка», сделанная на основе растительного масла, должна маркироваться. Для нарушителей — штраф до 1 млн рублей. Сомнительно только, что все фальсификаторы дружно бросятся переделывать этикетки своего пальмового «сыра» и «творога». Иначе потребитель увидит, что настоящей продукции на прилавках вообще нет!

Почему не киснет молоко

15 июля вступил в силу новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь производители обязаны маркировать любые молочные продукты (сыр, творог, сливочное масло), в которых молочный жир замещают растительным — например, пальмовым маслом.

На этикетке так и будет написано: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Юридические лица, которые не укажут такую информацию на этикетке, заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей. А при повторном нарушении штраф вырастет до 1 миллиона.

Более того, те производители, которые не обозначили свой товар как сырный или творожный продукт, станут еще и нарушителями налогового законодательства. Минсельхоз России предлагает увеличить НДС на продукты с заменителями молочного жира вдвое — с льготных 10% до 20%. Якобы это позволит сделать фальсификат дороже, чем натуральный продукт.

Впрочем, это лишь в планах. А пока что пальмовое масло льется в Россию рекой. Почти буквально: импорт пальмового масла с начала года, по данным Федеральной таможенной службы, вырос на 26%. И очевидно, что оно массово используется для производства молочной продукции.

Еврокомиссия и В Россию идет пальмовое масло, которое изначально предназначалось для стран Евросоюза . Последние полгода все европейские органы власти ( Европарламент Европейский совет ) ведут борьбу против пальмового масла. Скажем, еще в январе было принято решение к 2020 году запретить использование пальмового масла для производства биотоплива. Объясняли это, впрочем, вовсе не заботой а здоровье жителей… а заботой о лесах, которые якобы массово вырубают в Малайзии и Индонезии ради производства пальмового масла.

А в марте в Евросоюзе вступили в силу новые требования к качеству пищевой продукции, которые запрещают использовать вредоносные растительные масла. К их числу относится и пальмовое: при рафинировании (это высокотемпературная обработка, при которой масло избавляется от его первоначального цвета и запаха) в нем образуются такие вредные вещества, как 2-MCDP, 3-MCDP и эфиры глицидиловой кислоты. Они поражают генетический материал, вредны для печени, почек, половой системы…

Творог делают из биотоплива

По такому же пути, как Евросоюз, пошли и другие страны. Скажем, власти Нигерии обещают вообще запретить импорт пальмового масла, а Индия еще в марте ввела заградительные импортные пошлины на «пальму»; причем за ввод рафинированного масла придется заплатить намного дороже (ставка 54%), чем за ввоз сырого, более «полезного» (44%).

После критики со стороны европейских властей власти стран, производящих пальмовое масло, дрогнули. Скажем, исполнительный директор малайзийского Совета по пальмовому маслу (MPOC) Каляна Сундрам заявил: мол, уже через несколько лет будут внедрены такие технологии производства и переработки, чтобы в масле не было никаких канцерогенов.

А ведь все эти годы, пока не появятся обещанные технологии, Малайзия по-прежнему будет производить масло — и его по-прежнему надо кому-то продавать. Так что сегодня пальмовое масло, которое шло в Евросоюз, хлынуло в Россию — отсюда и резкий всплеск импорта. Причем идет в Россию как пищевое масло, так и техническое масло (предназначавшееся для производства биотоплива).

Эксперты отмечают, что пальмовое масло извлекается механическим способом (под давлением), и эффективность экстракции составляет в среднем более 90%. Но часть механического остатка может быть восстановлена и переработана. Продавать его, по нормативам, можно исключительно как техническое. Но ради прибыли бизнесмены «доливают» его к обычному пищевому.

Профессор Еделев: Собственное масло в России кончилось

Что же сегодня творится на рынке пальмового масла в России? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, первым заместителем директора Центра «Биомед» (Центра прикладной медицины и пищевой безопасности) МГУ

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, резкий рост импорта пальмового масла в Россию связан с запретом его использования в Евросоюзе?

— Дело вот в чем. Россия стала значительно больше вывозить высококачественного, экологически чистого подсолнечного масла на экспорт. В 2017 году мы экспортировали примерно половину произведенного в стране объема подсолнечного масла и три четверти соевого. Ну а после того, как российское масло торопливо продали, получали результат — дефицит подсолнечного масла в стране и резкий скачок цены на него в магазинах, который видят все покупатели.

А тут как на счастье Европа стала отказываться от технического пальмового масла. Недолго думая, используя дефицит в России и отказ Европы, «пальмовики» стали возить техническое пальмовое масло в нашу страну.

Кстати, на этой спекуляции — продаже высококачественного, дорогого, пищевого российского масла иностранцам, а взамен его покупке низкокачественного технического пальмового масла — кто-то хорошо наварился.

«СП»: — И мы ведь обещаем наращивать экспорт подсолнечного масла, в том числе в Китай.

— Действительно, в 2019 году ситуация будет еще хуже: «жировики» торжественно пообещали продать еще больше высококачественного российского масла иностранцам, а значит, взамен они ввезут еще больше низкокачественного технического пальмового масла.

Это масло — это инсульты, инфаркты, раковые заболевания, сахарный диабет и короткая жизнь. Мы должны понять, что рафинированное техническое пальмовое масло — это бесчеловечный проект по сокращению нашей жизни.

Давайте сделаем первый шаг, станем очищать его от остатков нефтепродуктов, аллергенов и канцерогенов. И мы станем жить дольше, не испытаем страшные муки раковой опухоли, наши дети станут здоровее, у наших внуков появится завтрашний день.

«СП»: — А как вы считаете, ужесточение техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» позволит эффективнее бороться с фальсификатом?

— Мы видим, что власти, подвергнувшись критике общества, в очередной раз строго потребовали от производителей маркировать продукцию, содержащую растительные жиры. Молокосодержащие продукты, где часть животного жира заменена растительным, должны на этикетке содержать сведения о такой замене.

Но вообще-то это обязательное требование действует с 2011 года. А в 2018 году особенно строго потребовали.

Прошло всего несколько дней с момента введения этого «строго потребовали», но пока мало что изменилось. Да и вряд ли изменится: фальсификаторы не боятся фальсифицировать. Недобросовестный производитель из тонны молока может изготовить до трех тонн фальсификата, получая суперприбыль и уничтожая добросовестных производителей, и делает это абсолютно безнаказанно.

Приведу пример. В июне 2017 года Роскачество проверило 30 российских брендов сыра, некачественным и фальсификатом оказалась треть. Ответственности никто не понес.

В мае 2018 проверили уже 59 брендов, из них некачественных и фальсификата 38, а это уже две трети. Прошло два месяца, реакции нет. Получается, как в басне: Васька слушает, да ест.

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